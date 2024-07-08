Borsa İstanbul’da PEG oranı kazandırıyor

İvgen, yatırımcılara yönelik hazırladığı Borfin'deki ücretsiz eğitiminde, PEG oranının hesaplanması ve kullanımına dair ayrıntılı bilgiler sunuyor. Eğitim, herkesin erişimine açık bir şekilde Borfin internet sitesinde yayınlanıyor.

PEG Oranı: Doğru yatırımın anahtarı

Eğitimde, PEG oranının hesaplanması ve hisse senedi yatırımlarında nasıl kullanılacağı detaylı bir şekilde anlatılıyor. İvgen, yatırımcılara PEG oranının, Fiyat/Kazanç (FK) oranına göre daha sağlıklı bir karşılaştırma yöntemi olduğunu kapsamlı bir biçimde açıklıyor. Özellikle büyüme oranı yüksek şirketlerin FK oranlarını değerlendirirken, PEG oranının daha isabetli sonuçlar verdiğini vurguluyor. Bu bağlamda, yatırımcıların doğru analiz yapabilmeleri için hangi adımlara dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor. İvgen, PEG Oranı ile oluşturulan yatırım stratejileri ile Borsa İstanbul’da endeks üzerinde kazanç sağlanabileceğini uygulamalı olarak gösteriyor.

İvgen, bu eğitimle yatırımcılara daha bilinçli ve stratejik kararlar almanın yollarını sunmayı amaçlıyor. Eğitimde, çeşitli örnekler ve pratik uygulamalarla teorik bilgilerin pekiştirilmesi sağlanıyor.

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