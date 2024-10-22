Hisse senedi almak için doğru zaman! Uzman isim değerlendirdi

Şenay ZEREN

Allbatross Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke, Paranın Yönü dergisinde bu hafta yayımlanan röportajda, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte röportajın tamamı:

Borsa İstanbul'da satış baskısı devam ediyor. Yatırımcıların öncelikli olarak merak ettiği konu ise: Ara ara yaşanan tepki alımları, ne zaman bir yükseliş trendine dönüşür?

Uzmanlar, BIST 100 endeksinde teknik seviye takibinin öne çıktığına dikkat çekerken, hacimli kapanışların ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim döngüsüne ne zaman başlayacağına yönelik mesajların borsada destekleyici olacağını belirtiyor.

17 Ekim’de gerçekleşen TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında beklentilere paralel olarak politika faizinde bir değişikliğe gidilmezken; enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizliklerin arttığına vurgu yapıldı ve bu ifadeyle birlikte ekonomistler bu yıl içinde politika faizinde indirim olasılığının azaldığı belirtildi.

Borsa, üç ay üst üste negatif seyrin ardından, içinde bulunduğumuz ayı da değer kaybıyla tamamlamaya hazırlanıyor. BIST 100 endeksi, 18 Temmuz'da gördüğü tarihi zirvesi olan 11.252 puandan yüzde 20 gerileyerek ayı piyasasında hareket ederken; yıl başından bu yana ise yatırımcısına yüzde 20 kazandırdı.

Peki, Borsa İstanbul'da dip görüldü mü, yükseliş için ne bekleniyor, bu seviyelerden hisse alınır mı, hangi sektör ve şirketler öne çıkabilir? Allbatross Yatırım Yurtiçi Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke ile konuştuk.

Borsa İstanbul'da dip görüldü mü, yoksa hala bir dip arayışı mı var? Borsa, yükseliş için neyi bekliyor?

Borsa İstanbul tarafında bir dip çalışması yapıldığını söyleyebiliriz. 8700 seviyesi korunduğu sürece, dip noktanın burası olduğu belirtilebilir. Üst kısımda, 233 günlük ortalamamız 9200 seviyesinden geçiyor. Bu seviye aşılmadan, kısa vadede teknik olarak taban hareketinin bittiğini söylemek doğru olmaz. Ancak 8700 seviyesinin aktif olarak korunması, gelebilecek haber akışıyla beraber yükseliş açısından önemli bir taban görevi görüyor ve destek hattı çalışması yapıyor.

Dip çalışmasıyla birlikte bilanço sezonundaki kötü performansın, fiyatların içinde olduğunu hesaba katarsak, yavaş yavaş olumlu haber akışıyla 12.000 seviyesine doğru bir yükseliş trendine girebiliriz. Bu yükseliş hareketinin özellikle hacimle desteklenmesi çok kritik. Şu ana kadarki düşüşlerde en önemli pay, hacmin düşük olması ve bu sebeple satışların Margin Call'larla (VİOP işlemlerinde teminat tamamlama çağrısı) birlikte derinleşmesinde yatıyor. Bundan sonraki süreçte, açığa satış gibi hakların geri gelmesi, faiz indirim patikasında olduğumuzun açıklamalar ya da uygulamalarla altının çizilmesi, yabancı girişinin artmasıyla birlikte, yükseliş trendini ve bu hareketin gücünü tekrar konuşacağımız zamana gelebiliriz.

Borsaya bu seviyelerden girmeyi düşünen yatırımcılara tavsiyeleriniz neler olur?

10.000 seviyesinin altında 8700 puanın korunmasıyla beraber, bu ara hattın portföy oluşturmak ve yeni hisse senedi satın almak için önemli bir bant olduğunu söyleyebilirim. Kısacası, son dönemde en kötünün fiyatlandığı ve bir miktar reel dinamiklerin de ekstra negatif baskı unsuru oluşturduğu süreci geride bırakıyoruz. Bu noktalarda oluşan iskonto oranı, yeni hisse senedi almak ve portföy oluşturmak için bir fırsat diyebilirim.

Borsa yılı hangi seviyelerden tamamlar; 2025 için olumlu musunuz?

8700 seviyesi korunur ve olumlu haber akışıyla desteklenirse, başlayabileceğimiz yükseliş hareketinin 2025’in ilk çeyreğinde yani yaklaşık altı aylık süreçte, 400 dolara doğru bir hareket getirmesini bekliyorum. Kasım ayında şu anki beklentilerin dışında bir faiz indirim süreci oluşursa, seneyi 12.000’li seviyelerde sert bir yükseliş hareketiyle tamamlayabiliriz. 8700 seviyesinin altındaki kapanışlar, bu sürecin uzamasına sebep olabilir.

2025 yılında sürpriz yapmasını beklediğiniz bir sektör var mı; hangi sektörleri öne çıkarırsınız?

Şu zamana kadar yükseliş dinamikleri güçlü olan büyük tahtaların, yabancı alışlarıyla birlikte yine en önemli yatırım yapılabilecek hisse senetleri arasında olduğunu söyleyebilirim. Buna ek olarak, çimento, savunma sanayi, telekomünikasyon gibi sektörlerde de pozisyonların taşınması oldukça önemli. Yükseliş hareketinin ana yönünü bankacılık ve holdingler gösterecekken, bunun yanında TÜPRAŞ, Ford Otosan gibi yabancının alışık olduğu ve temel dinamikleri güçlü kağıtların portföye eklenmesi önem arz ediyor. Enflasyon muhasebesinin etkisinin azalmasıyla, içecek ve gıda tarafının portföylerdeki yerini korumasını öneririm. Son düşüşlerle birlikte oluşan iskontolarda, cazip fiyatlamalar görebiliriz.

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