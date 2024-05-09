Biraya dev zam yolda
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, biraya 15-20 TL zam geleceğini duyurdu.
Rakı gruplarına gelen peş peşe zamların ardından bir zam da biraya geliyor.
Geçtiğimiz hafta Efe rakı grubuna yüzde 12,5 oranında zam gelmesi sonrası Efe Gold 70'lik 969 lira olurken, Efe Göbek 70'lik de 995 TL olmuştu. Beylerbeyi rakı grubunun fiyatlarına yaklaşık yüzde 15 oranında zam yapıldı. Zamla birlikte Beylerbeyi Göbek 70’lik rakının fiyatı 995 liraya, Beylerbeyi Teragold 70’lik ise 895 lira olmuştu.
Rakının ardından bir zam dalgası da sigaraya geldi. TT, BAT ve JTI sigara gruplarına yeni zamlar gelirken bira fiyatlarının da artacak.
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, bira fiyatlarına gelecek zammı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Aybaş, "Biraya gelecek 15-20 TL civarı zamma hazır mıyız?" diye sordu.