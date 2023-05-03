Çekte ibraz süresi 1 ay uzadı, icrada süre uzatımı yok

ANKARA (EKONOMİ)-Deprem felaketinden etkilenerek OHAL kapsamında dahil edilen illerdeki yargı alanında alınan tedbirlerde ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesinde, depremzede çek keşideleri için yeni bir değişiklik yapıldı. Çeklerin ibraz süresi 6 Haziran’a uzatılırken, icra takibini 6 Mayıs’a kadar durduran hükümlerde değişiklik yapılmadı. Önümüzdeki 2 gün içinde yeni bir düzenleme yapılmazsa, dava açma, icra takibi dahil deprem bölgesinde durdurulan süreler 6 Mayıs’tan itibaren yeniden başlayacak.

Buna göre deprem felaketinden etkilenen yerlerdeki gerçek ve tüzel kişilerin keşidecisi olduğu çeklerin ibraz süreleri 9 Haziran 2023’e kadar uzatıldı.

11 Şubat’ta ilk çıkan kararnamede deprem sebebiyle OHAL ilan edilen illerdeki icra takipleri, 6 Şubat ile 6 Nisan tarihleri arasında durdurulmuş, bu kararnamede değişiklik yapan 5 Nisan tarihli yeni bir kararname ile icra takiplerinin durdurulacağı illerin kapsamı daraltılmıştı. Ayrıca takiplerin durdurulmasına ilişkin süre 1 ay uzatılarak 6 Mayıs’a çekilmişti.

Yeni yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de deprem bölgesindeki çeklerin ibrazına ilişkin süre 6 Haziran’a kadar uzatıldı. Diğer kısıtlamaların süresi ise 6 Mayıs’ta dolacak.

Kararname kapsamında icra takibi yanı sıra, dava açma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zaman aşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı ve sona ermesine ilişkin tüm süreler durdurulmuştu.

İcra takiplerinin durdurulması dahil yargı alanında alınan bazı önlemlerin kapsamına dahil olan il ve ilçeler şunlardı: Adıyaman ili merkezi ile Çelikhan ve Samsat ilçeleri, Gaziantep Nurdağı ilçesi, Hatay il merkezi ile Antakya, Defne, İskenderun, Arsuz, Belen, Samandağ ve Yayladağı ilçeleri, Kahramanmaraş il merkezi ile Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Göksun, Pazarcık ve Çağlayancerit ilçeleri, Malatya il merkezi ile Battalgazi, Yeşilyurt, Arguvan, Kale, Yazıhan, Akçadağ ile Doğanşehir ilçeleri.