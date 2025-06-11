Son haftanın fırsatı bankalarda yoğunlaştı

Borsada son işlem haftasının verileri, likit ve işlem hacmi yüksek BIST 30 Endeksine dahil hisselerden banka hisselerinin ilgi gördüğünü işaret ediyor. Bununla birlikte en yüksek performans GYO ve ulaştırma sektörlerinden geldi. Emlak Konut GMYO (EKGYO) haftalık %10, Tav Hava Limanları ise %12,09 getiriyle listenin başında yer aldı. Faiz kararı öncesinde yatırımcılar pozisyonlarını yeniden gözden geçiriyor. Bu eğilim, sektörler arası ayrışmanın hızlandığını ve seçici alımların öne çıktığını gösteriyor.

Bankacılık yeniden ilgi görüyor

Akbank (AKBNK), Garanti (GARAN) ve Yapı Kredi (YKBNK), haftalık %9– 13,8 arası getirilerle dikkat çekti. Faiz indirim beklentileri ile banka hisselerine yönelik kısa vadeli pozisyonlar yeniden kuruldu. Bu hareketin kalıcılığı, haziran faiz kararıyla birlikte netleşecek. Banka hisselerinin defter değerine yakın işlem görmesi, yatırımcı ilgisini güçlü tutmaya devam ediyor.

Ulaşım ve tüketim istikrar sunuyor

TAV Havalimanları (TAVHL), haftalık %12,09 getiriyle BIST 30’da en çok kazandıran üçüncü hisse olarak ulaştırma sektörünü öne çıkardı. Ülker Bisküvi (ULKER) ise %8,25’lik haftalık performansıyla defansif tüketim alanında yatırımcı ilgisini çekti.

Haziran faiz kararı önemli

Haziran ayı faiz kararı, yılın geri kalanı için para politikasının yönünü belirleyecek kritik bir eşik olarak öne çıkıyor. Özellikle TL mevduat faizleri, kredi koşulları ve yabancı ilgisi açısından haziran kararı piyasalar tarafından, bir yön işareti olarak görülecek. Bu nedenle kurdan borsaya, tahvilden tüketime kadar birçok cephede etkisi hissedilecek.

ZEYNEP’E SOR

HEDGE Mİ, AÇIĞA SATIŞ MI?

Hedge; portföyü koruma, opsiyon, güvenlik, esneklik sağlama, risk yönetimi. Maliyet, kazancı sınırlama, zarar riski, karmaşıklık, verimsizlik riski.

Açığa satış; düşerken kazanma, kısa vade, hızlı getiri, yüksek kazanç. Sınırsız zarar riski, yüksek maliyet, manipülasyon ve kapanma riski, yüksek stres.

Satışları sınırlı büyüyor. Mevcut performans yatırımcı beklentisinin altında. Satıcılar daha etkin

Europower Enerji’nin aldığı işlere rağmen fiyatının yükselmemesinin sebebini neye bağlıyorsunuz? / Kadir Ergin

Kadir, Europower Enerji, yılın ilk çeyreğinde 2,5 milyar TL satış geliri elde etti. Bu tutar %8’lik bir artışa denk geliyor. Şirketin 4 Haziran itibariyle açıkladığı yeni iş bağlantıları toplamı ise 2,1 milyar TL. Veriler tüm iş bağlantılarını açıklamadığını gösteriyor. Fiyatı ise yılbaşından bu yana %18,87 geriledi. Düşüş, şirketin performansının yatırımcı nezdinde beklentileri karşılamadığına işaret ediyor. Fiyatı Eylül 2023’teki en yüksek seviyesi olan 86 TL’den bu yana düşen bir eğilim sergiliyor. Şimdilerde 25 TL bölgesinde destek bulsa da çıkış için alıcılar güçlenmeli. Aksi taktirde mevcut destek seviyesinin de gerisine düşebilir.

İlk çeyrekte kârında düşüş gözlendi. Yaşanan gerilemede satışlardaki azalma ve giderler etkili

Göltaş Çimento’nun ilk çeyrekte kârının düşmesinin sebebi nedir? / Ayşe Ulugün

Ayşe, Göltaş Çimento’nun 2025’in ilk çeyreğinde net dönem kârı, geçen yılın aynı dönemine göre kayda değer oranda düşerek sadece 6,4 milyon TL seviyesinde oluştuğu gözlendi. Bu gerilemenin temel nedeni, satış gelirlerindeki %25’lik azalma ve buna paralel olarak brüt ve faaliyet kârlarının düşmesi oldu. Ayrıca, geçen yılın ilk çeyreğindeki 124,6 milyon TL parasal pozisyon gelirinin bu yılın çeyreğinde aynı kalemde 137,6 milyon TL kayba döndüğü görülüyor. Operasyonel kârlılıktaki daralma ve finansman gideri kârın erimesinde etkili faktörler oldu. Çimento sektörü, inşaat faaliyetleri ve altyapı yatırımlarından doğrudan etkileniyor

YATIRIM FONLARI

Deniz Portföy’ün DMG fonu, gümüş yatırımıyla getiriyi büyütmek istiyor

Gümüş Fon Sepeti Fonu (DMG), toplam 690,5 milyon TL büyüklüğe ve 8.331 yatırımcıya sahip. Fon, portföyünün %71’ini yabancı borsa yatırım fonlarına (BYF), %14,33’ünü kıymetli maden cinsinden BYF’lere ve %5,45’ini doğrudan kıymetli madenlere ayırıyor. %4,47 doluluğa ve %1,16 pazar payına sahip olan DMG’nin risk değeri 7 seviyesinde bulunuyor. Nisan 2025 itibarıyla fonun en büyük pozisyonu GMSTR.F oldu. Fon, ağırlıklı olarak yurt dışı gümüş bazlı yatırım fonlarını tercih ederek emtia piyasalarına temkinli ancak kararlı bir yaklaşım sunuyor. Özellikle altın gümüş dengesinde yatırımcılar için çeşitlendirme imkânı sağlayan bu yapı, enfl asyondan korunma stratejileriyle hareket ediyor. Yılbaşından bu yana %30,39 yükseliş kaydederken gümüş yatırımını önemseyen yatırımcılara alternatif sunuyor

TAHVİL

Hedef Araç Kiralama, TLREF+%3,75 faizden tahvil ihraç etti

Hedef Araç Kiralama, nitelikli yatırımcılara 4 Haziran 2025 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 112.500.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%3,75 olarak belirlendi. 540 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 6 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Tahvilin vadesi ise 26 Kasım 2026 olacak.

TLREF+%3,75 YILLIK FAİZ

4 Haziran tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %48,99 seviyesinde bulunuyor. Hedef Araç Kiralama’nın çıkardığı tahvilin faiz oranı TLREF oranına ilave %3,75 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSHDAKK2618 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

PEKER GMYO

Projedeki hisse devri sözleşmesini iptal etti. Projesinde kontrolü arttı. Yatırımcılarla görüşüyor

Peker GMYO, Almanya’daki Nordstern projesiyle alakalı iki firmayla imzaladığı şartlı hisse devir sözleşmelerinin, karşı taraf yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle iptal etti. Bu gelişmenin ardından Peker GMYO’nun Düsseldorf merkezli Nordstern Düsseldorf şirketindeki payı %91’e çıktı. Projenin tamamının satışı için yatırımcılarla görüşmelere başladı. Yurt dışı gayrimenkul yatırımları, şirketlerin döviz bazlı gelir yaratmalarını sağlayan ve portföy çeşitliliği sunan önemli adımlar arasında yer alıyor. Almanya gibi stabil ve derin bir gayrimenkul pazarında gerçekleştirilen projeler, uzun vadede kurumsal yatırımcıların dikkatini çekmesi beklenmeli. Payındaki artış, Peker GMYO’nun projeye dair karar alma sürecinde tam kontrolü mümkün kılıyor.

TÜRK HAVA YOLLARI

Thai Airways ile anlaşmaya vardı. Bangkok uçuşlarında gelir paylaşımlı uçuş modeli başlıyor

THY, Tayland merkezli havayolu şirketi Thai Airways ile İstanbul–Bangkok hattında gelir paylaşımına dayalı ortak uçuşlar gerçekleştirecek. Her iki havayolunun ilgili hat üzerindeki koltuk kapasiteleri birleştirilerek hem yolcu sayısının hem de toplam gelirin artırılması hedefl eniyor. Anlaşma önümüzdeki kış döneminde yürürlüğe girerken 3 yıl süreli ve 2 yıl opsiyon içeriyor. Gelir paylaşımına dayalı ortak uçuş anlaşmaları, verimliliği artıran ve pazarda rekabet avantajı sağlayan iş birlikleri arasında yer alıyor. Bu modelde, havayolları rotayı birlikte işletirken masrafl ar ve gelirler önceden belirlenmiş oranlarda paylaşılır. Böylece her iki şirket de filo optimizasyonu sağlarken, yolcular açısından daha sık uçuş seçeneği ve bağlantı kolaylığı sunulmuş olacak.

TATLIPINAR ENERJİ

Umutlu HES’e Hibrit GES takviyesi yapıldı. Kurulu gücünü artırdı. Yatırımları sürüyor

Tatlıpınar Enerji, Amasya’daki Umutlu HES projesi kapsamındaki 4,39 MW kapasiteli yardımcı kaynak GES’in kabul işlemleri sonrası enerji üretimine geçti. Yeni hibrit entegrasyonla birlikte şirketin yönetiminde söz sahibi olduğu santrallerin toplam kurulu gücü 321,27 MW’a ulaştı. Devam eden yatırımların tamamlanmasıyla birlikte 362,58 MW’a çıkması hedefl eniyor. Hibrit enerji sistemleri, farklı yenilenebilir kaynakları birleştirerek üretim sürekliliğini ve verimliliği artıran çözümler olarak öne çıkıyor. Özellikle HES projelerine entegre edilen güneş enerjisi santralleri, barajların su debisine bağlı üretim sınırlamalarını dengeleyerek daha istikrarlı enerji arzı sağlıyor. Türkiye’de enerji dönüşümünün merkezinde yer alan bu model, kapasite artışı açısından önemli.