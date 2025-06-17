Yüksek özvarlık kârlılıklarıyla dolar, altın ve enflasyonu geçtiler

Son beş yılda Borsa İstanbul’da istikrarlı büyümenin adresi olan 17 hisse, yatırımcısına %1.000’in üzerinde getiri sağlayarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT), Türkiye Sigorta (TURSG), Çelebi Hava Servisi (CLEBI), Ral Yatırım Holding (RALYH) ve Anadolu Sigorta (ANSGR)’nın da arasında olduğu şirketler 5 yılda %1.000’in üzerinde performans sergiledi. Ral Yatırım, %9.943 getiriyle en fazla dikkat çeken firma olurken, Mia Teknoloji (MIATK), Reysaş GMYO (RYGYO) ve Çelebi %2.000 ile %2.600 arasında değişen değer artışları sergiledi. Gerçekleşen yükselişler, sadece yıllık kârlılığın değil, uzun vadede yatırımcı beklentisinin de güçlü olduğuna işaret ediyor.

Reel enstrümanları geçtiler

Karşılaştırmalı olarak bakıldığında, aynı dönemde enfl asyon %570, dolar %474 ve altın %1.038 oranında yükseliş kaydetmiş bulunuyor Buna karşın özvarlık kârlılığı yüksek 17 şirket bu referans noktalarının üzerine çıkmayı başardı. Söz konusu tablo, sürdürülebilir kârlılığın ve aktif yönetimin uzun vadeli yatırımcıya ciddi bir avantaj sunduğunu gösteriyor.

Fiyatlama hâlâ dengeli

Yüksek özsermaye kârlılığına rağmen bazı hisselerde PD/DD oranlarının hâlâ 2›nin altında olduğu gözleniyor. Reysaş GMYO, Anadolu Sigorta, Garanti Bankası ve Pegasus’un PD/DD oranları 0,53 ile 1,51 arasında değişiyor. Bu da talep görmeleri için hâlâ uygun bir zeminin var olduğu anlamına geliyor. Borsada güçlü şirketler, her zaman için uzun vadede istikrar arayan yatırımcıların radarında olur. Kârlılığını sürdürebilen ve finansal rasyolarıyla öne çıkan firmalar, piyasa dalgalanmalarına rağmen değer üretme potansiyelini korurken yatırımcısına da kazandırıyor.

ZEYNEP’E SOR

BRÜT KÂR MARJI MI, NET KÂR MARJI MI?

Brüt kâr marjı; ürün kârlılığı, fiyatlama gücü, kıyaslama, erken uyarı, üretim verimliliği. Genel giderleri ve faaliyet yönetimini ölçmeme, yanıltıcılık.

Net kâr marjı; gerçek kârlılık, genel verimlilik, esas ölçü, temettü potansiyeli. Dönemsel etkilenme, kıyaslama zorluğu, muhasebesel farklılıklar.

İlk çeyrekte hem gelir hem de kârını artırdı. İkinci çeyrekte daha güçlü performans öngörüyor

MLP Sağlık’ın yıl sonu hedefl i hakkında bilgi alabilir miyim? Nasıl bir öngörü var? / Ülkü Kılıç

Ülkü, MLP Sağlık yılın ilk çeyreğinde gelirini %7 ve dönem sonu net kârını %24 büyüttü. Şirket, yılın geri kalanında büyüme trendinin ve kârlılığın süreceğini öngörüyor. Ramazan etkisinin dışarıda kaldığı ikinci çeyrekte daha güçlü bir finansal performans bekleniyor. Yıl sonuna kadar Topkapı ve Çanakkale’deki hastanelerin tamamlanmasıyla gelir tabanının genişlemesi hedefl eniyor. Stratejik kararı ise dış hizmet alımlarını azaltarak iç kaynaklara yönelme ve maliyetleri kontrol altında tutma üzerine kurulu. SGK fiyatlarının güncellenmemesi baskı yaratsa da, gelir içindeki payın düşüklüğü riski azaltıyor. Reel FAVÖK hedefini koruyor.

Geçtiğimiz yıl zarar açıklamıştı. Gelirdeki düşüş ve zarar sürüyor. Toparlanabilmesi gözlenmeli

Agrotech’in fiyatındaki gerilemenin durma ihtimali var mı? Yoksa düşüş sürer mi? / Ulaş Çiçekçi

Ulaş, geçtiğimiz yıl zarar açıklayan Agrotech, 2025’in ilk çeyreğinde de zararına devam etti. Hissenin fiyatı ise Şubat 2024’te test ettiği en yüksek seviye 47,24 TL’nin ardından bugüne kadar düşüşünü sürdürdü. İlk çeyrekteki gelirlerdeki %65 gerileme neticesinde faaliyet zararı 41 milyon TL’yi aşarken net dönem zararı 69,6 milyon TL oldu. Mevcut tablo, yatırımcı güvenini zedelerken fiyatı yılbaşından bu yana %33,90, son 1 yılda ise %57,08 geriledi. Mevcut fiyatın 7 TL düzeyine kadar gerilemesi teknik olarak yeni dip arayışını gündemde tutuyor. Toparlanma için hem operasyonel hem de net kârlılıkta güçlü bir performans sergilediği gözlenmeli

YATIRIM FONLARI

Hedef Portföy’ün yönettiği HDA fonu, arbitraj temelli yaklaşımla getiri hedefliyor

Dördüncü İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Fonu (HDA), 567,2 milyon TL büyüklük ve 1.458 yatırımcıya sahip bulunuyor. Fonun %69’u hisseye, %12,5’i vadeli işlem teminatlarına ayrılırken, GUBRF, THYAO, KCHOL, YKBNK, ISCTR gibi şirketlere ağırlık verdiği gözleniyor. Yüzde 5,29 doluluk oranı ve 2 gibi düşük risk düzeyine sahip olup serbest yapısıyla esnek bir strateji izliyor. İstatistiksel arbitraj temelli yaklaşım, korelasyon analizi ve fiyat anomalileri üzerinden pozisyon alan sistematik bir stratejiyi temel alıyor. Bu da dalgalı piyasa şartlarında bile rasyonel dağılımla riskin minimize edilmesini sağlıyor. HDA, yılbaşından bu yana %25,3 ve son bir yılda %60,2 getiri sağladı. Hisse senedi piyasasında düşük riskli yatırım arayanlar için dikkat çekici bir alternatif sunuyor.

TAHVİL

Vestel Elektronik, %60,77 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Vestel, 12.06.2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 162.480.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %53 olurken, bileşik faizi de %60,77’ye denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 166 gün vadeli olup ödeme tarihi 26.11.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %53 olacak.

%53 YILLIK BASİT FAİZ

13 Haziran tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %47,13 seviyesinde bulunuyor. Vestel Elektronik’in çıkardığı bononun yıllık %53 basit faiz oranı, TLREF’in 5,87 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 13.06.2025 olurken piyasada TRFVSTLK2525 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

EUROPEN ENDÜSTRİ

Solar Cam fabrikası ticari üretime geçti. Güneş enerjisi sektöründe daha güçlü konuma geçiyor

Europen Endüstri, enerji teknolojilerine yönelik yatırımları kapsamında hayata geçirdiği Solar Camları Fabrikası’nda önemli bir eşiği daha aştı. Deneme üretimlerinin tamamlandığı tesis, 10 Haziran itibarıyla ticari üretime geçerek ürün satış ve sevkiyatına başladı. Gelişme, şirketin üretim yelpazesini genişleterek güneş enerjisi sektöründe daha güçlü konuma geçmesini destekleyecek Solar camlar, güneş paneli üretiminin kritik bileşenlerinden biri olarak fotovoltaik verimlilikte önemli rol oynuyor. Bu alandaki yatırımlar, yenilenebilir enerji sistemlerinde yerlileşme oranını artırmak açısından büyük önem taşıyor. Europen Endüstri’nin faaliyete geçirdiği yeni tesis, bu doğrultuda Türkiye’nin enerji ekipmanları üretim kapasitesine önemli katkı sağlayacak.

TÜRK TUBORG

Satın almayla birlikte bölgesel olarak güçlenecek. Pazardaki etkinliğini büyütmek istiyor

Türk Tuborg, büyüme hedefi doğrultusunda, Antalya Alkollü ve Alkolsüz İçecek firması ile bağlı ortaklıklarını bir bütün halde satın aldı. Varılan anlaşmaya göre işlem bedeli, olağan net nakit, borç ve işletme sermayesi düzeltmeleri dikkate alınarak 56 milyon dolar olarak belirlendi. Satın alma işlemi, Rekabet Kurulu ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından, sözleşmede belirtilen şartların yerine getirilmesiyle kapanışı gerçekleştirilecek. Girişimle, Türk Tuborg’un üretim ve dağıtım kapasitesi bölgesel olarak güçlenmesi ve pazardaki etkinliğinin artması hedefl eniyor. Şirket son paylaştığı üç aylık mali verilerinde gelirini sabit tutarken dönem sonunda 308,5 milyon TL zarar yazdı. 2024’ün ilk çeyreğinde ise zarar 913,5 milyon TL idi.

KATILIMEVİM

İştiraki üzerinden gayrimenkul projesini sürdürüyor. 11,3 milyar TL garantili gelir hedefliyor

Katılımevim, iştiraki Bainbridge Gayrimenkul üzerinden çok amaçlı gayrimenkul projesinde yeni iş modeline geçti. Bursa Nilüfer’de AVM, konut, ofis, otel ve gösteri merkezini içeren ve açık hava konseptiyle tasarlanan projeyle alakalı sözleşme, önceki yükleniciyle karşılıklı mutabakatla sonlandırıldı. Söz konusu firma bundan böyle sadece geliştirme ve satış aşamalarında görev alacak. Bu arada yeni yüklenicilerle, minimum 36 milyar TL hasılat garantili hasılat paylaşımına dayalı bir niyet mektubu imzalandı. Mutabakata göre toplam hasılatın %45’i Bainbridge Gayrimenkul’e ait olacak. İştirakin %70’ine sahip Katılımevim için bu oran, minimum 11,34 milyar TL’lik garanti gelir anlamına geliyor. Satış hasılatının yükselmesi hâlinde, Katılımevim’in payı da artacak.