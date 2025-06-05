Sanayi hisseleri çeşitli getiriler farklı temelli

Sanayi hisselerinin performansını ölçen BIST Sanayi Endeksi yılbaşından bu yana %7,6 geriledi. Fakat bu süre içinde güçlü performans sergileyen hisseler de oldu. Yılbaşından bu yana en fazla yükselen sanayi hisseleri arasında Çemaş Döküm (CEMAS) %154,66 getiriyle ilk sırada yer alıyor. Onu Emek Elektrik (EMKEL), Gentaş (GENTS), Uşak Seramik (USAK) ve Hatay Tekstil (HATEK) takip ediyor. Bu hisselerin ortak özelliği, görece düşük piyasa değerine sahip olmaları ve fiyat performanslarının bilanço verilerinden çok piyasa algısıyla şekillenmesi. Bazı hisselerde beklenti, bazı hisselerde ise düşük baz etkisi belirleyici oluyor.

Yılın ilk çeyrek döneminde en yüksek kâr açıklayan sanayi şirketi Ford Otosan (FROTO) oldu. Ancak hissenin fiyatı yılbaşından bu yana %7,55 geriledi. Tümosan (TMSN), kârını yatırım faaliyeti kaleminden gelen tutarla %4.230 artırsa da %18’e yakın düşüş yaşadı. Coca Cola (CCOLA), Anadolu Efes (AEFES), Sasa (SASA) ve İskenderun Demir Çelik (ISDMR) için de benzer bir tablo söz konusu. Bu durum, sadece bilanço değil, beklentilerin ve piyasa zamanlamasının da hisse fiyatlarında etkili olduğunu işaret ediyor.

Sanayi hisselerinde ihracat oranı %50’nin üzerinde olan şirketler arasında da dikkat çeken performanslar var. Yılbaşından bu yana Hatay Tekstil (%84,8), BMS Birleşik Metal (%76,5), Özsu Balık (%76,6) ve Özata Denizcilik (%99) getiri sağladı. Bu şirketlerde kur avantajı, yurt dışı sipariş döngüsü ve iç pazardan bağımsız gelir yapısı fiyatlamada etkili oluyor.

ZEYNEP’E SOR

KAPALI FON MU, AÇIK FON MU?

Kapalı fon; uzun vadeli, esneklik, iskontolu alım imkanı, alternatif getiri, tematik getiri. Düşük likidite, fiyat sapma riski, koşullara duyarsızlık riski.

Açık fon; yüksek likidite, gerçek değer uyumu, günlük fiyatlama, dinamiklik. Sürekli likidite sorunu, stratejinin bozulma riski, kısa vadeli strateji.

Geçen yıl zarar açıkladı. İlk çeyrekte zarar sürdü. Hareket spekülatif beklentileri öne çıkarıyor

Işıklar Enerji Holding alım için uygun bir hisse midir? Düşünceniz nedir? / Metin Çınar

Metin, Işıklar Enerji Holding geçtiğimiz yıl zarar açıklarken bu yılın ilk çeyreğinde de benzer bir tablo sergiledi. Üç aylıkta satış gelirlerinde %16, brüt kârda ise %38 daralma yaşadı. Net dönem zararı da 148,6 milyon TL oldu. Buna karşın son bir yılda %169 ve yılbaşından bu yana da %18 fiyat artışı gerçekleştirdi. Bu durum, finansal performanstan ziyade spekülatif beklentilerin fiyatlamaya yön verdiğini gösteriyor. Enerji ve inşaat odaklı holdingler genellikle uzun vadeli yatırımlar, teşvikler, ihaleler ve stratejik ortaklıklarla şekillenir. Ancak finansal göstergelerde bozulma sürüyorsa yaşanan yükselişin temeli de zayıf kalacaktır.

Piyasa düşerken gelen satışlar fi yatı daha da geriletti. Sorun satışlardan çok kârın düşmesinde

Margün Enerji’nin fiyatının çıkmamasında ortak satışlarının etkisi olabilir mi? / Aydın Demir

Aydın, Margün Enerji’nin son iki haftada zayıf kalmasında, yönetim kurulu başkanı Yusuf Şenel’in ve Naturel Holding’in toplamda 30,1 milyon adetlik pay satışının etkili olduğu söylenebilir. Söz konusu satışlar 26 Mayıs’ta 33,80 TL seviyesinden gerçekleştirildi. Bu da hisse üzerinde baskıya yol açtı. Ancak geçen sürede toparlandığı gözleniyor. Artan ilgiyle birlikte hisse, ortakların satış fiyatının üzerine çıktı. Son bir aylık artış da %28 seviyesinde bulunuyor. Ortak satışları, özellikle büyük tutarlarda ve ani şekilde gerçekleştiğinde yatırımcı güveni üzerinde olumsuz etkiye yol açsa da uzun vadede belirleyici olan mali yapıdır.

YATIRIM FONLARI

Deniz Portföy’ün DBH fonu, eurobond yatırımlarıyla bir yılda %32,15 kazandırdı

Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH), portföyünün %93,71’ini kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına yatırarak döviz bazlı sabit getirili ürünlerle öne çıkıyor. Fonun toplam büyüklüğü 1,15 milyar TL, yatırımcı sayısı 13.330 kişi olurken, doluluk oranı %8,18. DBH, döviz cinsinden getiri arayan yatırımcılara uzun vadeli çözüm sunarken, kaldıraçlı işlemlerle de aktif yönetim sergiliyor. DBH fonu, yılbaşından bu yana %13,09, son bir yılda da %32,15 getiri sağladı. Kendi kategorisinde düşük volatilite ve dengeli dağılımla yatırımcısına istikrarlı bir tablo sunmaya çalışıyor. Aralık ayından bu yana fonun katılımcı sayısında kademeli düşüş gözleniyor. Son iki ayda ise nakit çıkışı dikkat çekiyor. DBH, döviz bazlı getiri arayışında olanlara yönelik alternatif sunuyor.

TAHVİL

A1 Capital, %57,19 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

A1 Capital, 3 Haziran 2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 200.000.000 TL olarak planlanan bononun, yıllık basit faizi %51 olurken, bileşik faizi de %57,19’a denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 190 gün vadeli olup ödeme tarihi 10 Aralık 2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %26,55 olacak.

%51 YILLIK BASİT FAİZ

3 Haziran tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %48,99 seviyesinde bulunuyor. A1 Capital’in çıkardığı bononun yıllık %51 basit faiz oranı, TLREF’in 2,01 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 3 Haziran 2025 olurken piyasada TRFA1CPA2512 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

EGE GÜBRE

Limanı için istediği demiryolu bağlantısı onaylandı. Hat bağlantısı için çalışmalar sürüyor

Ege Gübre’nin Aliağa’daki liman tesislerine demiryolu bağlantısı kurulmasına yönelik yaptığı başvuru Lojistik Koordinasyon İcra Kurulu kararı ile onaylandı. Bu kapsamda, mevcut demiryolu hattına 1,5 km uzunluğunda iltisak hattı, 350 metrelik yükleme rampası ve 2 adet yükleme/boşaltma yolu inşa edilecek. Şirket açıklamasında, fizibilite çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Liman-lojistik entegrasyonu, küresel ölçekte sanayi ve dış ticaretin verimliliğini artıran stratejik yatırımlar arasında yer alıyor. Demiryolu bağlantısı, özellikle büyük hacimli yüklerin taşınmasında karbon salımını düşürürken, taşıma maliyetlerini de önemli ölçüde azaltıyor. Bu tür yatırımlar aynı zamanda limanların hinterlant etkisini genişletip, bölgesel kalkınmaya da katkı sağlıyor.

OFİS YEM

Yurt dışından uzun vadeli kredi temin etti. Krediyi kuracağı tesis ve GES için kullanacak

Ofis Yem, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile 6 yıl vadeli, ilk 2 yılı anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam 25 milyon euroluk kredi sözleşmesi imzaladı. Alınacak kredi, Samsun Gıda İhtisas OSB’de kurulacak yeni yem üretim tesisi, lisanslı depo yatırımları ve GES’in finansmanında kullanılacak. Kredi, farklı para birimlerinde kullanılacak esnekliğe sahip. Gıda ve tarım sanayiinde sürdürülebilirlik odaklı yatırımlar, son yıllarda hem finansman kaynaklarının hem de kamu politikalarının odağında yer alıyor. Bu çerçevede, yenilenebilir enerjiye dayalı üretim tesisleri ile lojistik verimliliği artıran depo yatırımları, çevresel etkiyi azaltırken, ekonomik dayanıklılığı da artırıyor. Uluslararası kalkınma kuruluşları ise bu tür projeleri finanse ederek süreci yönlendiriyor.

ODİNE TEKNOLOJİ

İştiraki haberleşme ağları için yapay zekâ tabanlı sistem geliştirdi. Patent başvurusunu yaptı

Odine Teknoloji’nin iştiraki OdineLabs, 5G ve ilerideki 6G haberleşme ağlarının yönetimi ve optimizasyonuna yönelik geliştirdiği yapay zekâ tabanlı orkestrasyon sistemi için patent başvurusunu tamamladı. Geliştirilen sistem, mobil haberleşme ağlarını otonom şekilde yönetebilecek kural bazlı bir kontrol mekanizması sunarken, veri güvenliği, kapsama alanı ve hız performansını artırmayı hedefl iyor. Yapay zekâ temelli ağ yönetim sistemleri, yeni nesil iletişim altyapılarında insan müdahalesine ihtiyaç duymadan gerçek zamanlı optimizasyon kabiliyeti sunuyor. 5G ve 6G gibi teknolojilerde, getirilen çözümler ağ performansını iyileştirmede ve kesintisiz hale getirmede önemli bir rol oynuyor. Öte yandan global telekomünikasyon sektöründe rekabet avantajı sağlıyor.