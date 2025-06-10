Yatırımda ilgi değişiyor, ölçülebilirlik öne çıkıyor

Alternatif getiri arayışında olan yatırımcılar için serbest fonlar yeniden sahnede. Son bir ayda serbest fonlarda dikkat çeken getiriler gözlendi. Ziraat Portföy Üçüncü Serbest Fon (ZVO) %36,88 ile zirvede yer aldı. Onu Aura Emtia Serbest Fon (ESP) ve Deniz Portföy Bankacılık Sektörü Fonu (DDA) takip etti. Robotik, blockchain ve banka hisseleri üzerine kurulu stratejiler, tematik eğilimlerden faydalanırken, bir yandan da değişken piyasa koşullarına karşı aktif yönetim kabiliyetiyle öne çıkıyor. Ancak getirinin sürdürülebilir olmasını önemseyen yatırımcılar, performans kadar fonun içeriğini de sorguluyor.

Emtia fonlarında güvenli arayış

Emtia fon sepetlerinde şimdilerde gümüş odaklı ürünler öne çıkıyor. Ancak son bir ayda ilk sırayı %9,32 artış ile Ak Portföy Petrol Fon Sepeti Fonu aldı. Garanti, Ak ve Yapı Kredi’nin gümüş fonları hemen ardından gelirken getirileri %8 seviyelerinde gerçekleşti. Gümüş teması, son dönemde altına alternatif olarak hem likidite hem fiyat potansiyeli açısından değerlendiriliyor. Bu fonlarda da yönelim artık sadece temaya değil, onu yöneten stratejiye bağlı olarak şekilleniyor. Önümüzdeki dönemde gümüş fonları ilgi odağı olmaya devam edecek.

Şirketlerde temel güç öne çıkıyor

Hisse senedi piyasasında ise artık sadece tematik büyüme değil, temele dayalı performans da aranıyor. Pasifik Eurasia (PASEU), Graınturk (GRTHO), Aselsan (ASELS) ve KTLEV gibi şirketler hem aktif büyümesi hem de özsermaye kârlılığı ile yatırımcının dikkatini çekiyor. KTLEV %91,26 özsermaye kârlılığı ile yapısal gücünü ortaya koyarken, Pasifik Eurasia %171 getiriyle temel göstergeleri fiyata yansıtan bir örneğe dönüştü.

YATIRIM FONLARI

Atlas Portföy’ün KHJ fonu, katılım endeksli hisse stratejisiyle getiri arayışını öne çıkarıyor

Katılım Hisse Senedi Fonu (KHJ), portföyünün tamamını Katılım Finans İlkelerine uygun BIST Katılım Tüm Endeksi’ndeki hisselere yatırıyor. Tematik ve kurallı bir yatırım anlayışını benimsiyor. Toplam büyüklüğü 3,6 milyon TL ile hayli sınırlı olan fonun yatırımcı sayısı ise 214. Portföyünde, TCKRC, PASEU, AKSEN, LOGO ve MAVI gibi hisselere ağırlık veriyor.

Risk değeri 5 olan KHJ, sadece hisse senedine yatırım yaparken orta düzey risk almak isteyen yatırımcılara hitap ettiği söylenebilir. Faizsiz finans yaklaşımını benimseyen yatırımcılar için anlamlı bir alternatif oluştursa da getiri performansı açısından zayıf duruyor. Borsanın düşüşe geçtiği Temmuz 2024’ten bu yana işlem gören fon, geçen bu süre içinde %13,33 geriledi. Sabırlı ve uzun vadeli bir bakış açısı gerekiyor.

TAHVİL

Tera Yatırım Bankası, %58,78 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Tera Yatırım Bankası, 4 Haziran 2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 225.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %52 olurken, bileşik faizi de %58,78’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 182 gün vadeli olup ödeme tarihi 3 Aralık 2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %25,93 olacak.

%52 YILLIK BASİT FAİZ

4 Haziran tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %48,99 seviyesinde bulunuyor. Tera’nın çıkardığı bononun yıllık %52 basit faiz oranı, TLREF’in 3,01 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 4 Haziran 2025 olurken piyasada TRFTRYBA2519 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

MATRİKS

Uzun süredir üzerinde çalıştığı projeyi tamamladı. Algoritmik işlemleri daha da hızlandırıyor

Matriks, İTÜ Arı Teknokent’te 2,5 yıldır sürdürdüğü piyasa yapıcılık platformu projesini tamamladığını duyurdu. Sistem, borsada yüksek frekanslı alım satım işlemlerini 2 mikrosaniyelik gecikmeyle gerçekleştirecek. Yerli mühendislik gücüyle gerçekleştirilen çözüm, algoritmik işlem altyapılarında ultra düşük gecikme ihtiyacını karşılayarak, rekabet avantajı sunmayı hedefliyor.

Yüksek frekanslı alım satım sistemleri, hızın hayli önemli olduğu piyasalarda öne çıkıyor. Bu teknolojiler, algoritmalar aracılığıyla çok yüksek işlem hacmini düşük gecikmeyle yönlendirerek likidite sağlıyor. Son yıllarda küresel borsalarda algoritmik işlemlerin payında artış öne çıkarken, donanım hızlandırmalı çözümler sayesinde bu alandaki performanslar da iyileşmekte.

REEDER TEKNOLOJİ

Yapay zekâ destekli güvenlik çözümleri geliştirmek istiyor. İş birliği için görüşmelere başladı

Reeder Teknoloji, yapay zekâ destekli güvenlik çözümleri geliştirmek üzere Silikon Vadisi’nde bir iş birliğine imza atmaya hazırlanıyor. Şirket, uzun süredir donanım partneri olduğu MediaTek ile “NeuroPrint” güvenlik sistemine dair ilk görüşmesini yaptı. Açıklamada sistemin, vücut titreşimi temelli biyometrik doğrulama teknolojisinin işlemciye gömülü olarak, kullanıcıya ulaşmasını sağlamayı amaçlıyor.

Güvenlik teknolojilerinde yaşanan dönüşüm, özellikle biyometrik ve yapay zekâ entegrasyonunun ön plana çıkmasıyla daha da hızlandı. Kullanıcıların fiziksel özelliklerinden elde edilen benzersiz veriler, yapay zekâ aracılığıyla analiz edilerek cihazlara entegre edilerek siber güvenlikten mobil uygulamalara kadar çok geniş bir alanda kullanılabiliyor.

SABANCI HOLDİNG

Yurt dışındaki iştirakinin performansı yetersiz kaldı. Payını 1 dolara devretti ve alacağını sildi

Sabancı Holding, Hollanda merkezli bağlı ortaklığı Dx Technology aracılığıyla sermayesine katıldığı Radiflow’daki %69,84 payını 1 dolar gibi sembolik fiyata satıyor. Holding ayrıca, bu iştirakine verdiği yaklaşık 2,9 milyon dolar tutarındaki alacaktan da feragat etti. Söz konusu karar, Radiflow’un finansal riskleri ve düşük performansı dikkate alınarak verildi.

Geçmiş dönemlerde ayrılan karşılıklar nedeniyle Sabancı Holding’in mali tablolarında bu devirden dolayı önemli bir olumsuzluk yaşanmayacak. Teknolojiye yapılan yatırımların başarısı ölçeklenebilirlik, pazar uyumu ve finansal sürdürülebilirlik gibi faktöre bağlıdır. Holdingler için bu tür yatırımlardan çıkış nedeni, portföy yönetiminde rasyonelleşme ve zararların sınırlanması amacı taşımakta.

ZEYNEP’E SOR

BORÇ/KAYNAK MI, ÖZSERMAYE/AKTİF Mİ?

Borç/kaynak; kaldıraç düzeyi, faiz ve kredi riski, karşılaştırma, verimlilik. Borca odaklanma, uyumsuzluk ve şişme riski, güvensizlik olasılığı.

Özsermaye/Aktif; finansal güç, düşük borç, dayanıklılık, güven, kurumsal imaj. Büyüme hızını sınırlama, yüksek sermaye ihtiyacı, düşük getiri.

Son bir ayda artan bir ilgi söz konusu. Dağıtacağı temettü miktarını artırması talebi destekler

Emlak Konut’un son haftalardaki hareketinin sebebi ilk çeyrekteki artan kârı mı? / Barış Ekinci

Barış, Emlak Konut’un 2025’in ilk çeyreğinde satışları %631, net kârı da %2.785 oranında arttı. Hissenin fiyatı ise yılbaşından bu yana yatay ve dalgalı bir seyir izlemekle birlikte son bir ayda %28 yükseliş kaydetti. Yılbaşından bu yana da artış %13,5 Bu durum, hisseye yönelik ilginin sınırlı kaldığını işaret ediyor. Güçlü mali verilere rağmen geçen beş ayda fiyat zaman zaman geri çekilmeler yaşadı. GYO’ların vergi istisnasından yararlanabilmek için kârlarının en az %50’sini dağıtmalarına yönelik mevzuat değişikliği ise uzun vadede sektör hisselerini olumlu etkilemesi beklenmeli. Emlak Konut ise bu yıl oluşan kârın %30’unu dağıtıyor.

Prim üretimi sektör ortalamasının altında kaldı. Fiyat politikası ya da tercihler etkili olabilir

Anadolu Sigorta’nın dört aylık prim üretimi sektörle kıyaslandığında nasıl görünüyor? / Mustafa Kıvrak

Mustafa, Anadolu Sigorta’nın yılın ilk dört ayında açıkladığı 29,7 milyar TL’lik brüt prim üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre %40,9 artışa denk geliyor. Aynı dönemde Türkiye Sigorta Birliği’nin açıkladığı sektörel artış oranı ise %52 seviyesinde gerçekleşti. Sektör genelinde toplam prim üretimi 392,8 milyar TL’ye ulaştı. Veriler, Anadolu Sigorta’nın sektör ortalamasının altında bir prim üretim artışı gerçekleştirdiğine işaret ediyor. Şirketin prim üretim artışı güçlü olmakla birlikte sektöre göre daha yavaş kalmasında fiyat politikası ya da ürün portföyü tercihi ile bağlantılı olabilir. Sektör ekonomik büyümeden etkileniyor.