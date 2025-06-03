Borsa yavaştan gerilerken yönelim Ana Pazar’a oldu

Borsa yılın ilk beş ayında düşerken yatırımcılar getiri arayışı ile yeni alanlara yöneldi. Ana Pazar’da işlem gören kimi hisseler %100’ü aşan getiriler sağladı. Endeks düşerken güçlü yükselişler büyük hisselerden küçüklere geçti.

Borsanın performansını gösteren BIST 100 Endeksi şimdilerde 9.067 seviyelerinde işlem görürken Temmuz 2024’teki zirvesinin %20 aşağısında bulunuyor. Yılbaşından bu yana değer kaybı ise %8 seviyelerinde. Borsa gerilerken yatırımcıların yöneliminde de değişimler dikkat çekiyor.

Endeks genelinde gözlenen düşüşler derinleşirken, Alt Pazar ve Ana Pazar’da işlem gören kimi hisselerde %100’ü aşan getiriler oluştu. Alt Pazar ve Ana Pazar’da işlem gören 15 hisse yılbaşından bu yana %150’ye varan getiriler sağladı. Gerçekleşen tablo, doğru okumada bulunan yatırımcıların borsa düşerken de kazanç kapısını açık tutmayı başardığını işaret ediyor. Yılbaşından bu yana düşen sadece BIST 100 Endeksi olmadı. Mali Endeks %7 ve Sanayi Endeksi %10’a yakın düşüş yaşadı. Teknoloji Endeksi ise aynı süre zarfında %35’i aşan bir yükseliş kaydederken ayrışmayı başardı.

Sanayide güçlü hisseler öne çıktı

Ana Pazar’da işlem gören Çemaş Döküm, Uşak Seramik ve Emek Elektrik gibi şirketler yılbaşından bu yana %100’ü aşan getirileriyle dikkat çekti. Listede toplam 17 sanayi şirketi yer alıyor. Yüksek getiri sağlayan bu hisselerin çoğu Ana Pazar ya da Alt Pazar’da işlem görüyor. Büyük şirketlerden uzaklaşan yatırımcı, orta ve küçük şirketlerde önemli fırsatlar yakaladı.

Gayrimenkulde yükselenler değişti

Ziraat GYO %80, Kızılbük GYO %46 ve Yeni Gimat %44 yükseliş kaydetti. Bu hisseler yatırımcının sadece oluşan verilere göre değil aynı zamanda ileriye dönük beklentileri de göz önüne alarak hareket ettiğini gösteriyor.

ZEYNEP’E SOR

FD/DD Mİ, PD/AKTİFLER Mİ?

FD/DD; bütüncül bakış, genel değerlendirme, kıyaslama, kaldıraçlı yapı. Güncellik sorunu, performansı görmeme, sektörel farklılıklar, uyumsuzluk.

PD/Aktifler; piyasa algısı, basit ve hızlı, yaygınlık, fiyatlama hatasını görme. Borçluluğu görmeme, varlık kalitesi riski, yüzeysellik, sınırlı analiz.

Martın ikinci yarısında sert bir düşüşle geriledi. Nisanda gelen alımlar satıcıları dengeledi

Akbank hissesindeki düşüşün toparlanma olasılığı nedir? / Cihan Çınar

Cihan, hisse fiyatlarında yaşanan sert düşüşlerin ardından toparlanma ihtimali, şirketin temel verileri, sektör dinamikleri, beklenti ve teknik göstergelerin birlikte değerlendirilmesiyle ölçülür. Özellikle bankacılık gibi regülasyona tabi ve makroekonomik gelişmelere duyarlı sektörlerde farklı faktörler fiyatlamada rol oynayabilmekte. Kısa vadeli toparlanma genellikle teknik destek seviyelerine ve alım iştahına bağlıyken, orta ve uzun vadeli toparlanma finansal performansla şekillenir. Akbank martın ikinci yarısında sert düşüşle 50 TL bölgesine geriledi. Nisandan bu yana taban oluşturan hissenin bu seviyede tutunması önemli.

Hukuki süreç devam ediyor. Açılan davalar ve alınan tedbir kararı geri dönüşü canlı tutuyor

Çelebi’nin Hindistan’daki faaliyetleri ne durumda? İptallerin geri getirilme ihtimali nedir? / Özlem Irmak

Özlem, Çelebi’nin Hindistan’daki faaliyetlerinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Chennai’deki operasyonlara yönelik izin iptali sonrası şirket, hem Chennai hem de Mumbai’de açtığı tahkim davalarıyla süreci yargıya taşıdı. Chennai’de imtiyaz sözleşmesinin haksız feshedildiği gerekçesiyle iki dava açılırken, Mumbai’de mahkeme Celebi lehine tedbir kararları alarak yeni ihalelerin 12 Haziran’a kadar durdurulmasına, envanter çalışmasına ve rapor paylaşımına izin verdi. Bu gelişmeler, faaliyetlerin tamamen durdurulmadığını ve şirketin geri dönüş zemini aradığını gösteriyor. Mevcut davalar Çelebi’nin geri dönüş şansını canlı tutuyor.

YATIRIM FONLARI

Ziraat Portföy’ün yönettiği TCA fonu, altının gücüyle bir yılda %79 getiri sağladı

Altın Katılım Fonu (TCA), portföyünün ağırlıklı kısmını altın ve altına dayalı sermaye araçlarına yatırarak, faizsiz finans ilkelerine uygun bir getiri sunuyor. Fonun dağılımında %58,8’i kamu altın kira sertifikaları, %25’i doğrudan kıymetli madenlere, %6,8’i altın BYF’lere ayrılmış durumda. 47.522 yatırımcısı bulunan fonun toplam büyüklüğü 39,4 milyar TL, doluluk oranı %96,49 ve pazar payı da %18,99 seviyesinde. Jeopolitik risklerin arttığı dönemde getirisi artıyor. Konjonktürel olarak riskten kaçınan yatırımcı eğilimi ile örtüşen stratejisi, enfl asyona karşı korunmayı önemseyenler için alternatif bir seçenek olabilmekte. Yıl başından bu yana %38,07 ve son bir yılda %79,45 getiri sağladı. Hem katılım ilkelerine uygun hem de güvenli liman arayışında olanlara hitap ediyor.

TAHVİL

Pınar Et ve Un, TLREF+%4 faizden bono ihraç etti

Pınar Et ve Un, nitelikli yatırımcılara 30 Mayıs 2025 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 100.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4 olarak belirlendi. 90 gün vadeli bono, tek kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 1 olan bononun kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Finansman bonosunun vadesi ise 28 Ağustos 2025 olacak.

TLREF+%4 YILLIK FAİZ

29 Mayıs tarihli TLREF %48,99 seviyesinde bulunuyor. Pınar Et ve Un’un çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %4 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Finansman bonosu piyasada TRFPTUN82516 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

KİMTEKS

Gaziantep’teki şirkete ortak oldu. Faaliyet alanını çeşitlendirirken gücünü artırıyor

Kimteks, Gaziantep Başpınar OSB’de kurulan Aknet Eva Granül firmasının %20 hissedarı oldu. Kuruluş işlemleri tamamlanırken iştirak resmen faaliyete geçmeye hazır hâle geldi. Bu adım, şirketin kimya ve plastik sektöründeki etkinliğini artırmaya yönelik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Eva, granül ve plastik hammaddeleri gibi kimyasal bileşenler, birçok sanayi kolunun temelini oluşturuyor. Aknet Eva Granül’ün kurulması, yerli üretim kapasitesinin artmasına ve tedarik zincirinde dışa bağımlılığın azalmasına katkı sağlayacak. Ayrıca ihracat, toptan ve perakende ticaret faaliyetlerinin hedefl enmesi, bölgesel ve ulusal ölçekte ekonomik hareketliliği artırmasına da imkan verecek. Kimteks’in faaliyeti çeşitlenirken pazarda daha güçlü konum elde etmesi beklenmeli.

BİEN YAPI ÜRÜNLERİ

GES projesini tamamladı ve devreye aldı. Yatırımın toplam maliyeti 11,7 milyon doları buldu

Bien, T2D Yenilenebilir Enerji ile iş birliği içinde yürüttüğü 23,5 MWp kapasiteli GES projesini tamamlayarak devreye aldı. Bozüyük, Bilecik ve Bilecik 2. OSB’deki üretim tesislerinin çatılarına kurulan GES sistemleri, toplam 300.000 metrekarelik alanı kapsıyor. Projede, 40.870 adet yeni nesil Topcon – Ntype güneş paneli kullanıldığı belirtildi. Sanayi tesislerinde güneş enerjisi kullanımı, hem maliyet avantajı hem de çevresel faydalarıyla öne çıkıyor. Bien’in 11,7 milyon dolar seviyesindeki bu yatırımı, enerji giderini azaltırken, karbon ayak izini de önemli ölçüde küçültecek. GES projeleri, artan enerji maliyetleri karşısında sanayi şirketleri için stratejik bir çözüm olanağı da sunuyor. Firmanın bu adımı, marka itibarını güçlendirmesi açısından da önemli görülüyor.

LOKMAN HEKİM

Kırgızistan’da şirket kurdu. Yurt dışında kanser hastalarına yönelik faaliyetlerini genişletiyor

Lokman Hekim, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te sermayesinin tamamı kendisine ait olan “Lokman Hekim Medikal Center LLC” ünvanlı bir şirket kurdu. Söz konusu iştirak, ilk aşamada onkoloji hastalarına yönelik erken tanı ve tedavi hizmeti veren PET/CT Görüntüleme Merkezi olarak faaliyet göstermesi planlanıyor. Sağlık sektöründe görüntüleme merkezleri, özellikle kanser gibi erken teşhisin kritik olduğu alanlarda önemli bir ihtiyaca karşılık veriyor. PET/CT teknolojisi, metabolik aktiviteyi görüntüleyerek tanıda yüksek doğruluk sağlıyor. Lokman Hekim’in bu yatırımı, yalnızca bölgedeki tıbbi hizmet kalitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda sağlık turizmine yönelik stratejik bir açılım da sağlayacak. Şirket, sınır ötesi sağlık hizmetlerini büyütüyor.