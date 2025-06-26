Temettü 25 hisselerinde getiriyle temettü ayrıştı

BIST Temettű 25 Endeksi'nde yer alan şirketlerde temettü verimi hâlâ güçlü olsa da, fiyat performanslarıyla uyum lu değil. Son 1 yılda getiri sağlayan bir kaç şirket dışında, endeks genelinde fiyatların baskılandığı görülüyor. Bu durum, yatırımcının temettü dışında, kâr kalitesi, büyüme ve ileriye dönük beklentiler gibi farklı kriterleri de dikkate aldığını gösteriyor.

Yüksek temettü, negatif getiri

Doğuş Otomotiv (DOAS), %18,44 ile en yüksek temettü verimini sunarken, yıllık bazda %25 düşüş yaşadı. Aynı şekilde Türk Traktör (TTRAK), Tofaş (TOASO) ve Anadolu Hayat (ANHYT) gibi şirketler de %6-8 arası temettü verimine rağmen bir yılda %30'un üzerinde değer kaybetti. Bu durum, temettünün çıkış için tek başına yatırımcı ilgisini cezbetmediğini işaret ediyor.

Pozitif ayrışanlar sınırlı kaldı

Son 1 yılda hem fiyat getirisi hem temettü verimiyle öne çıkan nadir şirketlerden biri Enka İnşaat (ENKAI) oldu. %54'lük yıllık getiri ve %1,22 PD/DD oranıyla listede dengeli duran ENKAI, aynı zamanda Temettü 25'in en yüksek piyasa değerine sahip ikinci şirketi. Garanti Bankası (GARAN) ise %9 temettü verimine karşın %9'luk bir fiyat artışıyla sınırlı pozitif ayrışma yaşadı. Koç Holding (KCHOL), Akbank (AKBNK), Ford Otosan (FROTO), BIM (BIMAS) ve Tüpraş (TUPRS) gibi yüksek piyasa değerli hisseler, temettüye rağmen yıl içinde %10-30 arasında değer kaybetti. Bu tablo, temettünün yanı sıra büyüme beklentileri ve sektör dinamiklerinin yatırımcı kararında belirleyici olduğunu söylüyor.

ZEYNEP’E SOR

MALİ BORÇ MU, ÖZSERMAYE Mİ?

Mali borç; verimlilik, kaldıraç etkisi, sermayeyi koruma, dış kaynaklı büyüme. Faiz yükü, artan risk, temerrüt riski, kredi notu baskısı, kredi sınırlaması.

Özsermaye; finansal güven, düşük risk, kredi notuna pozitif etki, uzun vadeli denge. Yatırım baskısı, yavaş sermaye artışı, sulanma ve kontrol kaybı olasılığı.

Büyük ortağı bir kısım payını borsa dışında sattı. Nakdi şirkete vererek likiditesini destekliyor

Sasa'da büyük ortak neden payını azaltıyor? Bilgi var mı? / Ayhan Öztunç

Ayhan, Erdemoğlu Holding'in Sasa'da paylarını azaltması nın temel nedeni, bu payların satışından elde edilen kaynağı Sasa'ya dolaylı yoldan finansman sağlamak için kullanmasıyla alakalı. Bu, ortağın şirketteki payını azaltmasına yol açsa da ana gaye Sasa'nın sermaye yapısını güçlendirmek. Büyük ortak, uluslararası bir finans kuruluşuyla yaptığı türev işlem kapsamında yaklaşık %2,87 payını borsa dışında satarak nakit kaynak sağladı ve tutarı Sasa'ya aktardı. Bu yolla şirketin likidite pozisyonu güçlenirken kısa vadeli borçlarını çevirme imkanı doğdu. Ortak sonrasında alacağına karşılık tahsisli sermaye ile paylarını geri alabilir.

Hissenin fiyatı yılbaşından bu yana geriliyor. Faiz giderleri faiz gelirlerinden daha hızlı arttı

TSKB'nin artan kârına rağmen fiyatının düzelmemesini neye bağlıyorsunuz? / Fatoş Parmaksız

Fatoş, TSKB'nin yılın ilk çeyreğinde net dönem kârını %58 artırmasına rağmen fiyat yılbaşından bu yana %8 gerilemesi, temel ve teknik dinamiklerin birbirinden ayrıştığını gösteriyor. Bu nun nedenleri arasında artan kârlılığa rağmen faiz gi derlerinin daha güçlü yük selmesi olabilir. Yatırımcılar kårdaki büyümenin sürdürülebilirliği konusunda temkinli yaklaşıyor olabilir. Bu da satışları gündeme getirmekte. Fonların pozisyonları incelendiğinde satış ağırlıklı işlemleri dikkat çekiyor. Hisse, 65 fonun portföyünde yer alırken önceki ayagöre 1,24 milyon lot satış ile paylarını %0,88 azalttılar. Düşüşte fon satışlarının da etkisi var.

YATIRIM FONLARI

Deniz Portföy'ün DDA fonu bankacılığa odaklanarak büyümek istiyor

Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fonu (DDA), bankacılık hisselerine odaklı yapısıyla sektörel temalı bir yatırım profili sunuyor. Portföyünün %96,41'i hisse ağırlıklı. 449,6 milyon TL fon büyüklüğü ve %4,23 doluluk oranına sahip. 1.979 yatırımcıdan oluşan bir tabana sahip olan DDA, düşük pazar payı ile henüz sınırlı bir yaygınlığa sahip. Fon, vadeli işlemler ve nakit teminatlarla da destekleniyor. Yılbaşından bu yana %17,94 değer kaybetse de portföyünü güçlü bankalarla şekillendiriyor. Garanti, Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası ve Vakıfbank gibi büyük oyuncular fonun ana pozisyonunu oluşturuyor. Yüksek dalgalanma ortamında sektörel sadakat göstererek uzun vadede tematik yatırımcılara hitap ediyor. Şubattan bu yana nakit çıkışı yaşanan fona, haziran ayında 113,3 milyon TL nakit girişi gözlendi.

TAHVİL

İş Faktoring, %51,31 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

İş Faktoring, 24 Haziran 2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 500.000.000 TLolan bononun, yıllık basit faizi %46 olurken, bileşik faizi de %51,31'e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 182 gün vadeli olup ödeme tarihi 23 Aralık 2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da%22,94 olacak.

%46 YILLIK BASİT FAİZ

24 Haziran tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %46,56 seviyesinde bulunuyor. İş Faktoring'in çıkardığı bononun yıllık %46 basit faiz oranı, TLREF'in 0,56 puan altında bulunuyor.

Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi açısındanuygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 24 Haziran 2025 olurken piyasada TRFISFAA2531 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

SDT UZAY VE SAV.

Yurt içi müşterisinden sipariş aldı. Teslimatlar önümüzdeki yıl sonuna kadar tamamlanacak

SDT Uzay ve Savunma, yurt içi bir müşterisinden savunma sistemleri alanında 1.413.576 dolar tutarında yeni bir sipariş aldı. Teslimatların 2025 ve 2026 yıllarında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Savunma sanayiinde orta ölçekli ama yüksek katma değerli üretim yapan firmalar, özellikle elektronik, yazılım ve alt sistem üretiminde önemli rol üstlenebiliyor. SDT Uzay gibi şirketler, milli sistemlerin geliştirilmesi ile teslimat ve teknik kabiliyetleri noktasında dikkat çekiyor. Söz konusu sipariş, SDT Uzay'ın ürün portföyüne ve yerli müşteri nezdindeki güvenilirliğine işaret ederken, gelirdeki büyümeye de katkı sağlayacaktır. Şirket, yıl başından bu yana toplam 515 milyon TL tutarında yeni iş açıklaması yaparken toplam tutar yıllık gelirinin %25,52'sine denk geliyor.

ASELSAN

Savunma sanayi dışı iş aldı. Hızlı tren projelerinde kullanılacak alt sistemler verecek

Aselsan, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. ile hızlı tren projelerinde kullanılacak alt sistemlerin tedariki için 70,6 milyon euro tutarında bir sözleşmeye imza attı. Anlaşma çerçevesinde teslimatlar 2025-2028 yılları arasında kademeli olarak gerçekleştirilecek. Raylı sistemler, sivil teknolojilerde yerli üretim hedefinin öncelikli alanlarından biri olarak görülüyor. Hızlı tren altyapısında kullanılan sistemler; haberleşme, kontrol, enerji yönetimi gibi işlevleri içeriyor. Bu tür projeler, teknoloji transferi ve yerli sanayinin gelişimi açısından önemli. Bu anlaşma da mevcut birikimin sivil ulaşıma aktarılmasına yönelik önemli bir örnek olarak değerlendiriliyor. Aselsan'ın yılbaşından bu yana açıkladığı yeni işlerin tutarı yıllık gelirin %52'sini aştı.

EKSUN GIDA

Martta satın aldığı iştiraki için Bakanlıktan gerekli lisansı aldı. Faaliyetine resmen başladı

Eksun Gıda, Mart 2024'te Babaeski Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk firmasını satın aldı. 34.500 ton kapasiteli depo için Ticaret Bakanlığı'ndan 3 yıllık lisans aldı. Böylece %100 bağlı iştiraki lisanslı depoculuk faaliyetlerine resmen başladı. Lisanslı depoculuk sistemi; tarım ürünlerinin güvenli, sigortalı, izlenebilir ve ticarete uygun şekilde depolanmasını sağlayan bir yapı sunuyor. Sistem, çiftçilerin ürünlerini piyasa koşullarına göre değerlendirmesine imkân tanırken, gıda şirketleri açısından da kalite, tedarik sürekliliği ve maliyet optimizasyonu sağlıyor. Eksun Gıda'nın bu alana yaptığı yatırım, şirketin sürdürülebilirlik odaklı büyüme stratejisinin bir uzantısı olarak değerlendirilmeli. Depolama kalitesinin artması verimliliği yükseltiyor.