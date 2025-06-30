Getirisi yüzde 1390 olan var ilgi ise yüzbinlere geriledi

Yakın zamanda halka arz olan hisselerde bazıları %1390'a varan yükseliş sergilerken, yatırımcı davranışında önemli ölçüde değişti. Yüksek getirilere rağmen, halka arzlara ilgi düşerken seçici eğilim belirginleşti. Yatırımcı artık her arz olan hisseye değil, iş modeli ve özvarlık kârlılığı yüksek olanlara ilgi göstermeye başladı.

Geçtiğimiz şubat ayında halka arzına 228 bin yatırımcının katıldığı Vi-Ne Madencilik, %1.389 yükseliş kaydetti. Aynı ay borsaya gelen Destek Finans Faktoring'in arzına katılan sayısı 126 bin olurken yükseliş %621 seviyesinde kaldı. Hisse, Halka Arz En-deksinde en yüksek ağırlığa sahip konumda bulunuyor. Temmuz 2024'te borsaya gelen Efor Çay ise bir yılda %674 prim yaptı. Katılımcı sayıları 5 milyonu bulan halka arzlardan yüzbinlere düşüş yaşandı.

Endekse ağırlık verenler değişti

Halka Arz Endeksi'nde Destek Fi-nans Faktoring %11,80, Pasifik Fu-rasia %6,71 ve Enerya Enerji %5,05 ile hem yüksek getirileri hem de endeks üzerindeki belirleyici ağırlıklarıy-la öne çıkıyor. Bu hisseler 1 yıl içinde %100'ün üzerinde getiri sağladı. An-cak gelinen aşamada temel veriler ar-tık yatırımcılar tarafından daha fazla dikkate alındığı gözleniyor.

Katılımevim'in yüzde 91 özvarlık kârlılığı ve yüzde 100'ü aşan fiyat artışı, temel verinin fiyatlamayla desteklendiği nadir örneklerden biri oldu. Tatlıpınar Enerji ve Horoz Lo-jistik gibi diğer şirketler de kârlılık-larıyla ön plana çıkarken, artık yatırımcıların sadece arz haberine değil, şirket yapısına ve sürdürülebilirliğe göre pozisyon aldığı görülüyor.

ZEYNEP'E SOR

SATIŞ GİDERİ Mİ, YÖNETİM GİDERİ Mİ?

Satış ve dağıtım gideri; büyüme, müşteri odaklılığı, esnek bütçe, pazar payı artışı. Reklam maliyeti, etki belirsizliği, dalgalanma, düşük marj riski.

Genel yönetim gideri; kurumsal stabilite, planlama operasyonel kontrol, uyumluluk, verimlilik. Sabit gider, aşırı bürokrasi, şişkin kadro riski, baskı.

İkinci yarıda daha hareketli bir piyasa bekleniyor. Hedef ise geçen yılın üzerinde satışa ulaşmak

İlk çeyrekte kârını düşüren Ford Oto'nun yıl sonunda toparlanması mümkün mü? / Volkan Gemici

Volkan, Ford Otosan 2025'in ilk çeyreğinde net dönem kâ-rını %48 azaltarak 6,49 milyar TL'ye düşürdü. Aynı dönemde satış gelirleri %6 gerilerken, esas faaliyet kârındaki %37'lik azalma dikkat çekti. Şirket, bir yandan brüt kârlılıktaki dü-şüşle mücadele ederken, di-ğer yandan faaliyet verimlili-ğinde zayıflama yaşadı. İlk çeyrek verileri şirketin kârlılık tarafında zorlandığını açıkça gösteriyor. Şirketin üst yöneti-cilerinden Özgür Yücetürk'ün basına yansıyan açıklamala-rına göre Ford'un yılın ikin-ci yarısında daha hareketli ge-çirmesi bekleniyor. Yücetürk, toplam satışlarını geçen yılın üzerine çıkarmayı hedefledik-lerini belirtiyor.

Endeks düşerken pozitif ayrışmayı başardı. Çıkışta temel veriler ve sınırlı likidite etkili oldu

Şekerbank'ın yılbaşından bu yana endekse göre daha güçlü olabilmesinin sebebi nedir? / Burcu Atakan

Burcu, Şekerbank yılbaşından bu yana %27,66 yükseldi. Aynı sürede BIST 100 Endeksi ise %4 kayıp yaşadı. Bu itibarla endeksten pozitif ayrıştığını söylemek yanlış olmaz. Söz konusu durum BIST Banka Endeksi için de geçerli. Sektör endeksi de aynı sürede %4 düşüş yaşadı. Öte yandan yılın ilk çeyreğinde banka %11'lik net kâr artışı kaydederken faiz gelirlerini %79, net ücret ve komisyon gelirlerini de %99 artırmayı başardı. Banka'nın güçlü performansın-da hem temel veriler hem de düşük baz etkisi rol oynuyor. Son dönemde aktif kalitesini koruyarak, operasyonel verimliliğini artırdı. Çıkışta sınırlı likiditeye sahip olmasının etkisi hissediliyor.

YATIRIM FONLARI

İş Portföy'ün KPH fonu, temettü odaklı yaklaşımıyla getiriye ulaşmak istiyor

Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (KPH), %96,74 hisse oranı ile temettü potansiyeli yüksek şirketlere odaklanıyor. Fon portföyü BIST Temettü Endeksi ve benzeri şirketlerden oluşuyor. Yatırımcı sayısı 18.317, fon büyüklüğü 567 milyon TL ve doluluk oranı %11,71 olurken, pazar payı hayli sınırlı. TCELL, BASGZ, AFYON, BOBET ve PAGYO gibi hisseleri portföyünde tutuyor. Temmuz 2024'te kurulan KPH, yılbaşından bu yana %4,29 düşse de uzun vadeli getiri ve düzenli kupon hedefiyle hareket ediyor. Strateji olarak nakit akışı arayan yatırımcıları hedefleyen fon, her yıl ocak ve temmuz aylarında kupon ödemesi taahhüt ediyor. KPH'nin TL bazlı yapısı, döviz ve emtia risklerinden arınmış bir pozisyon sunuyor. İstikrarlı nakit sağlayan hisselere yönelerek orta ve uzun vadeli bir gelir portföyü öneriyor.

TAHVİL

Ata Varlık, %53,66 yıllık bileşik getirili kira sertifikası ihraç etti

Ata Varlık, 26 Haziran 2025 günü kira sertifikası ihraç etti. Toplam tutarı 120.000.000 TL olan kira sertifikasının, yıllık basit getirisi %46,50, bileşik getirisi ise %53,66 oldu. Tek kupon ödemeli kira sertifikası 133 gün vadeli olup ödeme tarihi 7 Kasım 2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden getiri oranı da %16,94 olacak.

%46,5 YILLIK BASİT GETİRİ

Ata Varlık, 26 Haziran 2025 tarihinde toplam 120.000.000 TL tutarında bir kira sertifikası ihraç etti. Bu sertifikanın yıllık basit getirisi %46,50, yıllık bileşik getirisi ise %53,66 olarak belirlendi. Tek kupon ödemeli olan bu kira sertifikasının vadesi 133 gün olup, ödeme tarihi 7 Kasım 2025'tir. Kupona isabet eden getiri oranı ise %16,94 olacaktır.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

HAT-SAN GEMİ

Yurt dışından aldığı gemi tamir işini tamamlayıp teslim etti. Ancak yeni işler alması gerekiyor

Hatsan, yurt dışında yerleşik bir firmadan aldığı gemi tamir ve bakım işini tamamlayıp teslim etti. Proje, süreçte gelen ilave taleplerle toplamda 1.220.000 dolara mal oldu. Tutar, güncel kurla yaklaşık 48,4 milyon TL'ye denk geliyor. 2024 yılı hasılatına oranı ise %1,28 seviyesinde bulunuyor. Tamamlanan iş, şirketin yurtdışı müşteri portföyünü güçlendirmesine destek verebilir. Denizcilik gibi stratejik bir alanda faaliyette bulunan Hatsan yetkinliğini geliştiriyor. Yurtdışı kaynaklı işlerini kârlılık ve zamanaçısından başarıyla sürdürmesi önemli. Söz konusu durum yeni işlerin de önünü açabilecektir. Geçtiğimiz yıl artan gelire rağmen yıl sonunda kârını düşüren firma, bu yılın ilk çeyreğinde gelirini %14 düşürdü. Dönem sonunda ise 67,7 milyon TL kâr açıkladı.

ENKA İNŞAAT

Irak'ta 289 milyon dolarlık enerji dönüşüm projesine imza attı. Yatırım 2028'de tamamlanıyor

Enka İnşaat, Irak Süleymaniye'de önemli bir enerji projesine imza attı. Şirket, yaptığı anlaşma kapsamında mevcut 500 MW kapasiteli basit çevrim santralini, 750 MW gücünde kombine çevrim santraline dönüştürecek. Yaklaşık 289 milyon dolar tutarındaki sözleşme kapsamında tesisin 30 Haziran 2028 tarihinde faaliyete geçmesi hedefleniyor. Kombine çevrim santralleri, klasik basit çevrim santrallerine kıyasla daha yüksek verimlilikle çalışıyor ve aynı zamanda daha fazla enerji üretimi sağlamakta. Bu dönüşüm projesi, yalnızca teknik bir iyileştirme değil, aynı zamanda bölgenin enerji açığını karşılaması açısından da önemli görülüyor. Şirketin yılbaşından bu yana açıkladığı yeni işlerin tutarı 84,1 milyar TL'ye ulaşırken, 2024 yılı cirosunun %83,7'si seviyesinde bulunuyor.

BESLER GIDA

Yapay zekâ destekli tarım projesine 2,8 milyon euro fon aldı. Hedef verim kaybını azaltmak

Besler Gıda, tarımda izlenebilirlik ve kalite yönetimini bir üst seviyeye taşıyacak Ar-Ge projesi geliştiriyor. Patates üretim sürecini tarladan itibaren yapay zekâ ile takip etmeyi amaçlayan projesiyle, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü'nden 2,8 milyon euro fon aldı. Söz konusu destek, aynı zamanda şirketin rekabet gücünü artıran bir gelişme niteliğinde. Tarımda yapay zekâ uygulamaları, ürün kalitesi ve verimliliğin artırılmasına yönelik önemli avantajlar sunuyor. SAFER Projesi, Türkiye'de yaygın biçimde tüketilen patates gibi temel tarım ürünlerinde hasat öncesi kalite kontrolünü mümkün kılacak teknolojiler geliştirmeyi hedefliyor. Haziran ayında borsaya gelen şirkete ait hisselerde ise satıcılar daha etkin. Hisse, ilk işlem fiyatının %14,8 altında bulunuyor.