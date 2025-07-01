Bankalar yeniden canlandı günlük hareketler güçlü

Bankalarda hem günlük fiyatlamalarda hem de uzun vadeli getirilerde dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Piyasa değeri en yüksek bankalarda dahi değerleme çarpanları hâlâ göreceli düşükken, bazı hisseler kısa sürede sert yükselişler gerçekleştiriyor.

Akbank (AKBNK), Garanti (GARAN), İş Bankası (ISCTR) ve Yapı Kredi (YKBNK) gibi büyük bankalar son işlem gününde %9-10 arası değer kazandı. Albaraka Türk (ALBRK), Şekerbank (SKBNK) ve ICBC Turkey de %7-9 bandında yükseldi. Bu hareketlilikte genel piyasada risk algısındaki yumuşama ve faiz beklentileri etkili oldu.

Garanti Bankası, 515 milyar TL piyasa değeri ile ilk sırada yer alırken, PD/DD oranı 1,52 seviyesinde. Koç Grubu'na bağlı Yapı Kredi (YKBNK) ve Sabancı Grubu'na bağlı Akbank (AKBNK) gibi güçlü kurumsal yapılarda da oranlar 1,2-1,3 bandında. Veriler, hâlâ alım olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar ise büyüme sinyali arıyor.

5 yıllık getiriler incelendiğinde Garanti Bankası %1718, İş Bankası %1399 ve Yapı Kredi %1349 seviyesinde yükseliş kaydetti. Ancak son 1 yılda bu hisseler, yatırımcıya negatif veya yatay getiri sundu. Bu durum, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen bankacılık sektörünün orta-uzun vadede hâlâ değer yarattığını gösteriyor. Albaraka Türk (ALBRK) ve Şekerbank (SKBNK) gibi görece düşük piyasa değerine sahip bankalar, yıllık bazda %30-45 seviyelerinde pozitif getiri sağladı. Bu bankalar, hem günlük fiyatlama hem de uzun vade getirisinde olumlu ayrışmayla dikkat çekiyor.

ZEYNEP'E SOR

KISA POZİSYON MU, UZUN POZİSYON MU?

Uzun pozisyon: sınırlı risk, temettü, zaman avantajı, kolay ve anlaşılır. Sınırlı getiri, ayı piyasası riski, likiditeye bağımlılık, sermaye bağlama, sabır.

Kısa pozisyon: düşüşten kazanç, hızlı getiri, dengeleyicilik, stratejik koruma, likidite. Sınırsız zarar riski, borçlanma ihtiyacı, zamanlama zorluğu.

İştirakinin zarar görmesi söz konusu değil. Satış süreci de planlandığı şekilde devam ediyor

Gübre Fabrikaları'nın İran'daki iştiraki Razi, bombalanmalardan ötürü etkilendi mi? / Cemil Duman

Cemil, şirketin yaptığı açıklama göre Gübre Fabrikaları'nın İran'daki iştiraki Razi'nin bombalanmalardan ötürü zarar görmesi söz konusu değil. Açıklamada, Razi'nin tesislerinde herhangi bir fiziki zarar olmadığı ve yerel otoritelerin kontrolü altında faaliyetine devam ettiği ifade edildi. İran'ın yaptırımlar kapsamında olması nedeniyle Gübre Fabrikaları'nın bu ülkeden herhangi bir hammadde, yarı mamul ya da mamul temini bulunmuyor. Dolayısıyla tedarik zincirinde bir aksama söz konusu değil. Öte yandan bölgedeki tansiyona rağmen firmanın, Razi'deki payının %48,88 oranındaki payının ihale yoluyla satış sürecinin devam ettiği belirtildi.

İlk çeyreklerde zarar rutin. Sonraki dönemlerde açılan turizm sezonuyla kârlı yapıya dönüyor

İlk çeyrekte zarar eden Pegasus'un sonraki dönemlerde toparlanma olasılığı nedir? / Zeki Büyük

Zeki, Pegasus, 2025'in ilk çeyreğinde 2,63 milyar TL net zarar yazdı. Ancak şirketin faaliyetlerindeki dönemsellikten kaynaklı olarak bu zarar göz ardı edilebilecek nitelikte bulunuyor. Firma, açılan turizm sezonu ile birlikte sonraki dönemlerde kârlı bir yapıya dönüyor. Açıklanan mayıs ayı trafik verileri de bunu destekler nitelikte. Yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %15 artarken, koltuk arzı ve konma sayısı da çift haneli oranlarla büyüdü. Ancak doluluk oranında 1,6 puanlık bir gerileme söz konusu. Tablo, firmanın hacimsel olarak büyürken fiyatlama veya maliyet baskısı nedeniyle kârlılığının sınırlı kaldığını söylüyor.

YATIRIM FONLARI

Hedef Portföy'ün HEH fonu, algoritmik yaklaşımı ile son 1 yılda %60 getiri sağladı

Algo Everest İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (HEH), borsada işlem gören hisselere ve endeks bazlı enstrümanlara algoritmik stratejilerle yatırım yapıyor. 2,9 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşan fonun doluluk oranı %25,74.

Pazar payı sınırlı kalırken toplam yatırımcı sayısı 5.095. Portföyün %83'ü hisselerde, %17'si vadeli işlem teminatlarında bulunuyor. HEH'in temel amacı, arbitraj fırsatlarını veri odaklı sistemlerle değerlendirerek hem düşük risk hem istikrarlı getiri sağlamak. Bu yapı, klasik fonlardan farklı olarak piyasa yönünden bağımsız stratejiler sunuyor. Yılbaşından bu yana %23,8 ve son bir yılda %60 getiriyle güçlü bir performans sergiledi. Algoritmik yaklaşımı, konjonktürel belirsizliklerin etkisini sınırlarken yatırımcısına büyüme fırsatı sundu.

TAHVİL

Gezinomi Seyahat, TLREF+%3 faizden bono ihraç etti

Gezinomi Seyahat, nitelikli yatırımcılara 30 Haziran 2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 140.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%3 olarak belirlendi. 182 gün vadeli bono, tek kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 1 olan bononun kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 29 Aralık 2025 olacak.

TLREF+%3 YILLIK FAİZ

Diğer taraftan 27 Haziran 2025 tarihli TLREF %46,69 seviyesinde bulunuyor. Gezinomi Seyahat'in çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %3 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFGZNMA2514 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

AKFEN İNŞAAT

ABD'de gayrimenkul yatırımına gitti. Florida'da 3,18 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi

Akfen İnşaat, ABD'deki ilk doğrudan gayrimenkul yatırımını gerçekleştirdi. Florida eyaletinin Jacksonville kentinde yer alan yaklaşık 104 bin metrekarelik arazinin tamamına sahip Fountains firmasının %20 payını satın aldığını duyurdu. Yatırımın toplam bedeli 3.180.000 dolar olurken devir işleminin tamamlandığı belirtildi. Yatırım, Akfen İnşaat'ın halka arzdan elde ettiği kaynakları yurtdışı gayrimenkul fırsatlarında değerlendirmesinin ilk adımı niteliğinde. Açıklamada 15,4 milyon dolar değer biçildiği ifade edilen taşınmazın, şirketin uzun vadeli büyüme ve döviz bazlı gelir yaratma hedefi doğrultusunda ileriye dönük bir yatırım olarak dikkat çekiyor. ABD emlak piyasasında açılma hamlesi, Akfen'in aynı zamanda portföyünü de çeşitlendirmesi açısından önemli.

QNB BANK

Bünyesinde organize ettiği Enpara'yı ayrı banka yapısına taşıyor. BDDK'dan gerekli izni aldı

QNB Bank, bünyesinde dijital bankacılık hizmeti sunan enpara.com'un, kısmi bölünme yöntemiyle yeni kurulan Enpara Bank A.Ş.'ye devri için önemli bir aşamayı tamamladı. Geçtiğimiz nisanda BDDK'ya yapılan başvuru sonrası, 20 Haziran tarihli yazıyla BDDK, bölünme sözleşmesinin taraf genel kurullarında onaya sunulmasını uygun buldu. Enpara'nın ayrı bir banka çatısı altına taşınması, dijital bankacılık için yeni bir açılım teşkil edebilir. Sermaye Piyasası Kurulu süreci devam ederken, pay sahiplerinin genel kurul öncesinde bilgi edinmesi için tüm belgelerin KAP ve banka sitesinde yayımlanacağı duyuruldu. Girişimler, QNB Bank'ın dijital bankacılık stratejisini ayrı bir kurumsal yapı üzerinden büyütme niyetinde olduğunu gösterirken, ilk çeyrekte kârını %13 büyüttü.

CARREFOURSA

Şanlıurfa'ya GES kuruyor. İhtiyacının %35'ini karşılayan GES'in işletmesi yükleniciye ait

CarrefourSA, Şanlıurfa'da 29,3 MWp kurulu güce sahip GES kurulumu için Girişim Elektrik ile anlaştı. 297 dönüm arazi üzerinde kurulacak santralin yatırım tutarı 18 milyon dolar olurken, tüm finansmanı yüklenici üstleniyor. Projenin 2026'nın ilk çeyreğinde devreye alınması planlanıyor. Girişim Elektrik, santralin tüm bakım, onarım ve işletme hizmetlerini üstleniyor. Yıllık yaklaşık 53 milyon kWh üretim kapasitesine sahip santral, CarrefourSA'nın ihtiyacının %35'ini karşılayacak. Karbon emisyonunda da yıllık yaklaşık 26.500 tonluk azalma hedefleniyor. Açıklamada CarrefourSA'nın yükümlülüklerine dair ek bir açıklamada bulunulmadı. CarrefourSA, son açıkladığı 2025 üç aylık mali tablolarında gelirini %2 büyütmesine rağmen dönem sonunda 1,1 milyar TL zarar açıkladı.