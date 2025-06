Ana Pazar'daki 10 hissenin aylık getiri ortalaması %74

Haziran ayının ilk üç haftasında Ana Pazar'da yükseliş güçlüydü. Adese Gayrimenkul (ADESE), Tera Yatırım (TERA), Gedik Yatırım (GEDIK), Vişne Madencilik (VS-NMD) ve Metemtur (METUR) gibi hisselerde %61 ile %162 arasında değişen aylık getiriler dikkat çekti. Özellikle düşük PD/DD oranına sahip Adese, %161 getiriyle listenin başında yer aldı. Bu yükselişlerde temel nedenin bilanço

değil, haber akışı ve beklenti bazlı alımlar olduğu gözlemleniyor.

Yıldız Pazar'da ivme daha sınırlı

Güçlü şirketlerin yer aldığı Yıldız Pazar'da en fazla kazandıran ilk 10 hissenin ortalama getirisi %33 seviyesinde gerçekleşirken, Kiler Holding (KLRHO), Enerya Enerji (ENERY) ve Altınay Savunma (ALTNY) öne çıkanlar oldu. Bu hisselerde hem sektör etkisi hem de yatırımcı ilgisi fiyatlamayı destekledi.

Alt Pazar'da seçici yükseliş

Alt Pazar'daki hisselerde en fazla kazandıranlarda ortalama aylık performansı %24 civarında kalırken, Metro Petrol (MEPET) ve BMS Çelik Hasır (BMSCH) %40'1 aşan yükselişleriyle öne çıktı. Ancak genel yükselişin, Ana Pazar'daki kadar yaygın olmadığı görüldü.

Düşen hisselerde temel veri zayıf

Aynı dönemde Ana Pazar'da aynı sürede Derlüks (DERHL), Körfez GMYO (KRGYO) ve Lydia Yeşil Enerji (LYDYE) %30-70 arasında düşüş yaşadı. Bu şirketlerin bazılarında PD/DD oranlarının yüksek olduğu görülüyor. Borsa genelinde Ana Pazar'da yükselişler dikkat çekici olsa da, bu hareketlerin arkasında ileriye dönük beklenti ve kısa vadeli akımların olduğu gözleniyor.

KÂR MI, ZARAR MI?

Kâr; artan güven, temettü olasılığı, değerleme avantajı, kaynak, kredi kolaylığı. Artan beklenti ve rekabet, yatırım baskısı, yanıltıcılık riski.

Zarar; sorunları görme, yatırım fırsatı, yeniden yapılanma, düşen beklenti. Güven zedelenmesi, zorlaşan finansman, eriyen sermaye, süreklilik riski.

Hissesini iskontolu buluyor. Nakdini ise daha verimli işlerde kullanmak için geri alım yapmıyor

Koç Holding'in fiyatı sizce de ucuz değil mi? Şirket neden geri alım yapmıyor? / Özcan Uzun

Özcan, Koç Holding geçtiğimiz mayıs ayında analistlere yönelik gerçekleştirdiği toplantıda hisselerinin %36 civarında net aktif değer (NAD) iskontosuyla işlem gördüğünü belirtti. Toplantı sonrası hissede bir hareketlenme olsa da son bir ayda fiyatı %4,24 geriledi. Açıklanan iskonto değerlendir mesine rağmen firmanın geri alım yapmadığı dikkatlerden kaçmıyor. Şirket ise mevcut likiditesini daha verimli kullanmak istediğini, bu nedenle geri alım yapmadığını belirtiyor. Farklı bir karar alındığında da bunu yatırımcısıyla paylaşacağını ifade ediyor. Hisseye yönelik zayıf ilgi fiyatın defter değerinin altında kalmasına yol açıyor.

Kârı büyüyor. Bu yıl bedelsiz veriyor. Geçen yıl hem kâr payı hem de bedelsiz vermişti

Geçen yıl bedelsiz veren CW Enerji bu yıl temettü mü verir yoksa yine bedelsiz mi?/Selçuk Yakış

Selçuk, CW Enerji, 2024 yılında elde ettiği kârı bedel-siz sermaye artırımı yoluyla dağıtma kararı aldı. Şirket, 313 milyon TL'lik net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden 78,29 milyon TL'yi bedelsiz hisse şeklinde ortaklara dağıtacak. Şirket geçtiğimiz yıl ise hem hisse başına brüt 0,77 TL nakit temettü ödemesi yaptı hem de %708 bedelsiz sermaye artırımına gitti. Alınan karar gereği şimdilik bedelsiz vereceği net. Nakit kâr payı ödemesi için ise yönetimin ayrıca karar alması gerekiyor. Öte yandan şirketin son açıkladığı 2025 üç aylık mali tablolarına göre satışları %27 geriledi. Dönem sonu net kârı ise %68 büyüyerek 283,5 milyon TL'ye yükseldi.

YATIRIM FONLARI

Aura Portföy'ün ESP fonu, zayıf seyretse de emtia temelli hareket ediyor

Emtia Serbest Fon (ESP), 21 milyon TL büyüklüğe ve %1,05 doluluk oranına sahip. Fonun portföyü, %68,84 vadeli işlem teminatı ve %29,78 yatırım fonu katılma - paylarından oluşuyor. Altın, gümüş, bakır, enerji, tarım gibi emtialar ile bu varlıklara dayalı türev ürünlere ağırlık veren fonun stratejisi oldukça esnek. Düşük pazar payı ve 224 yatırımcı ile sınırlı bir kitleye ulaşmış bulunuyor.

Yılbaşından bu yana %17,41 değer kaybeden ESP, geniş ürün yelpazesine rağmen zayıf bir performansa sahip. Klasik hisse ve tahvilin dışına çıkmak isteyenler için alternatif bir seçenek olarak öne çıkıyor. Dikkat çeken yönü ise diğer fonlara kıyasla daha serbest bir yatırım alanı önermesi. Ancak yüksek risk ve düşük getiri gibi sonuçlar, bu temaya yatırım yapanların temkinli bir yaklaşım sergilemesini gerektiriyor.

TAHVİL

Anadolu Efes, %47,03 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Anadolu Efes, 23 Haziran 2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 2.000.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %47 olurken, bileşik faizi de %47,03'e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 364 gün vadeli olup ödeme tarihi 22 Haziran 2026 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı ise %46,87 olacak.

%47 YILLIK BASİT FAİZ

23 Haziran tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %46,45 seviyesinde bulunuyor.

Anadolu Efes'in çıkardığı bononun yıllık %47 basit faiz oranı, TLREF"in 0,55 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için makul bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 23 Haziran 2025 olurken piyasada TRFEFES62613 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

HİTİT BİLGİSAYAR

Yeni ürününü tanıttı. Teklif ve sipariş yönetiminde yenilikçi çözümler getirmesini bekliyor

Hitit Bilgisayar, havayolu sektörüne yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin sonucu olarak geliştirdiği yeni "Teklifler ve Siparişler Yönetim Sistemi"ni tamamlayarak "Hitit Oxygen" adıyla ürünleştirdiğini duyurdu. Şirket, bu yenilikçi çözümünü haziran ayında düzenlenen IATA Teklifler ve Siparişler Forumu'nda kamuoyu ile paylaştı. Açıklamada projenin şu anda en kapsamlı çözüm olduğu ifade edildi.

Havayolu perakendeciliğinde dijitalleşme, kişiselleştirme ve doğrudan satışların yönetimi gibi konular, sektörde dönüşüm sağlıyor. Bu bağlamda NDC sistemleriyle entegre çalışan çözümler, mevcut rezervasyon sistemlerinin ötesine geçerek gelir yönetimini optimize ediyor. Ürün, şirketin uluslararası pazardaki rekabetçiliğini artıracak bir çalışma olarak değerlendiriliyor.

PINAR ET VE UN

Unlu mamuller alanında büyümek istiyor. Manisa Turgutlu'daki tesisinde yatırıma gidiyor

Pınar Et ve Un, Manisa Turgutlu'daki 1. OSB'de yer alan üretim tesisinde unlu mamuller alanına yönelik yeni bir yatırım süreci başlatıyor. Yatırımın ilk etabı Aralık 2025'te tamamlanırken, kalan bölüm Nisan 2026'da devreye alınarak üretime geçmesi planlanıyor. Hazırgıda ve et ürünleriyle tanınan şirket, bu yatırımla ürün portföyünü genişletmeyi ve pazar payını artırmayı hedefliyor.

Unlu mamul pazarı, tüketime uygunluğu ve yüksek talep hacmi nedeniyle gıda sektöründe önemli bir büyüme potansiyeline sahip. Pınar Et ve Un'un üretim altyapısını bu yönde genişletmesi, şirketin hitap ettiği sektörlerde, çeşitlendirmeyi güçlendirme adımı olarak değerlendirilmeli. Firma, son açıkladığı 2025 üç aylık mali tablolarında satışlarını %1 artırırken dönem sonu net kârı 81 milyon TL oldu.

GÜBRE FABRİKALARI

İran'daki iştirakinin satış süreci devam ediyor. Tedarik zincirinde ise aksama riski bulunmuyor

Gübre Fabrikaları, İran'da faaliyet gösteren iştiraki Razi'ye ait tesislerin, bölgede yaşanan son askeri gelişmelere rağmen zarar görmediğini ve çalışmaların yerel otoritelerin izni dahilinde sürdüğünü belirtti. Şirket, İran'ın yaptırımlar altındaki durumu nedeniyle bu ülkeden herhangi bir hammadde ya da mamul temini yapılmadığını, dolayısıyla tedarik zincirinde bir aksama riski olmadığını ifade etti.

Şirket, Razi'deki %48,88 oranındaki payının ihale yöntemiyle satış sürecinin bölgedeki gelişmelerden etkilenmeden planlandığı şekilde devam ettiğini dile getirdi. Üç aylık mali tablolarında gelirini %15 büyütürken dönem sonunda 998,1 milyon TL kâr açıkladı. Geçen yıl aynı dönemde zarar açıklayan Gübre Fabrikaları, yılbaşından bu yana ise %23 değer kaybı yaşadı.