Fonların değişen her koşula alternatif bir seçeneği var

Değişen koşullar fon tercihlerinde de dönüşüme yol açıyor. TL bazlı sabit getiriler, tematik fonlar ve esnek stratejili serbest fonlar yılın ilk yarısında portföylerin ana taşıyıcısı oldu. Mayıs ayında aylık bazda en yüksek getiriyi sağlayan fon, %29,13 ile Ziraat Portföy Üçüncü Serbest Fon (ZVO) oldu. TL cinsi borçlanma araçlarına odaklanan bu fon, sabit getirili varlıklarla riskten kaçınan yatırımcılar için güçlü bir seçenek sundu. Onu %18,91 ile Ata Portföy Enerji Değişken Fon (URA) ve %18,59 ile Aura Emtia Serbest Fon (ESP) takip etti.

Tematik fonlara yönelim

Tematik yapısıyla teknoloji ve enerji yatırımlarına odaklanan fonlar, hem global rüzgârdan hem içerideki pozitif fiyatlamadan faydalandı. Aynı zamanda Yapı Kredi’nin Yabancı Teknoloji Fonu (YAY) ve Ak Portföy Yeni Teknoloji Fonu (AFT) da %15-18 bandında aylık getiriyle listede kendine yer buldu.

Yılın güçlü fonları

Yılbaşından bu yana en yüksek getiriyi %63 ile İstanbul Portföy Ondördüncü Serbest Fon (IIE) sağladı. Bu fon, piyasa nötr stratejilerle arbitraj ve teknik analiz bazlı işlemler üzerinden kazanç hedefliyor. Onu takip eden Tera Döviz Serbest Fon (TMM) %51 ile dikkat çekiyor.

Fonlarda strateji dönemi

Serbest fonlar, kaldıraç kullanımı ve esnek pozisyon alma kapasiteleriyle öne çıkarken, tematik fonlar yatırımcılara belli temalarda yoğunlaşma imkânı tanıyor. TL’yi tercih eden yatırımcılar için ise kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına odaklanan Ziraat Porföy, Ak Portföy ve İş Portföy fonları güçlü alternatif konumunda bulunuyor.

ZEYNEP’E SOR

FAİZ GİDERİ/SATIŞ MI, BORÇ/FAVÖK MÜ?

Faiz gideri/Net satış; bborç yükü ve faiz baskısını görme, değişimi görme, risk analizi. Kârı görmeme, yanıltma özelliği, dalgalanmaya duyarlılık.

Net borç/FAVÖK; geri ödeme süresi, yaygınlık, uyumu ölçme, finansal dayanıklılık. Değişkenlik, yanıltıcılık, zararda hesaplanamama, müdahale riski.

Rekabet Kurulu ana şirketi yasalara uygun davrandığını tespit etti. İştiraki ise ceza aldı

Rekabet Kurulu’nun Batıçim hakkında verdiği para cezasının gerekçesini öğrenebilir miyim? / Vildan Beşli

Vildan, Rekabet Kurulu’nun Batıçim hakkında herhangi bir para cezası kararı bulunmuyor. Kurul, yaptığı inceleme sonucunda Batıçim’in haksız rekabet yaptığına dair bir bulguya rastlamazken şirkete ceza uygulanmasına da gerek olmadığına hükmetti. Ceza, yalnızca firmanın %100 iştiraki Batıbeton’a kesildi. Ceza, Aydın’daki hazır beton satışlarında rekabeti sınırlayıcı davranış nedeniyle verildi. Rekabet Kanunu firmaların rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar ve uygulamalarda bulunmalarını yasaklamakta. Özellikle fiyat belirleme, pazar paylaşımı veya müşteriyi yönlendirme gibi faaliyetler haksız rekabet olarak değerlendiriliyor.

Elektrik üretim firmasının tüm paylarını satın aldı. Gelir ve kârlılığını büyütmeyi hedefliyor

Astor’un almayı kararlaştırdığı enerji firmasının devir işlemleri tamamlandı mı? / Salih Yıldırım

Salih, Astor 21 Mayıs günü aldığı yönetim kurulu kararıyla Asener Enerji’yi toplam 280,8 milyon TL bedelle satın alacağını duyurdu. Aynı açıklamada, bir gün sonra da işlemlerin tamamlanacağı belirtildi. Bu itibarla aksi bir açıklama olmadığı için devir işleminin tamamlandığı söylenebilir. Ödemelerin vadeli olacağı belirtilirken detay bilgi verilmedi. Elektrik üretiminde son yıllarda yenilenebilir kaynaklara yönelik yatırımlarla artış dikkat çekiyor. Astor Enerji, bu satın almayla faaliyet alanını çeşitlendirirken operasyonel gücünü artırma olanağına kavuşacak. Böylece hem ciro hem de kârlılığını büyütmesi mümkün olabilecek.

YATIRIM FONLARI

Yapı Kredi Portföy’ün YLO fonu, elektrikli araç temasıyla kazandırmak istiyor

Elektrikli Araçlar Değişken Fon (YLO), elektrikli araç ve ilgili teknolojilere odaklanan tematik yapısıyla dikkat çekiyor. Portföyünün önemli kısmını otomotiv, pil, madencilik gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin yurtiçi ve yurtdışı menkul kıymetlerine ayırıyor. Fon, %59,37 oranında yabancı hisse barındırırken yerli şirketlerden de Turkcell, Ford, Sabancı Holding, Tofaş ve Enerjisa gibi firmalara yer veriyor. Toplam büyüklüğü 124,6 milyon TL olan fonun yatırımcı sayısı 4.711. Elektrikli araç sektörüne uzun vadeli tematik yaklaşımıyla, yılbaşından bu yana %8,99 getiri sağladı. Küresel ölçekte sektöre yön veren firmalara yapılan yatırımlarla çeşitlendirmeye giden YLO’nun bir aylık performansı da %12,26. Uzun vadede dönüşüm potansiyelini takip edenlere hitap ediyor.

TAHVİL

Sümer Varlık, TLREF+%4,75 faizden bono ihraç etti

Sümer Varlık, nitelikli yatırımcılara 2 Haziran 2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 86.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4,75 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 1 Haziran 2026 olacak.

TLREF+%4,75 YILLIK FAİZ

2 Haziran tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %48,99 seviyesinde bulunuyor. Sümer Varlık’ın çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %4,75 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFSUVY62614 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

BİN ULAŞIM

Belediyeden gerekli izni aldı. İzmir’de elektrikli skuter hizmeti verecek. Faaliyete başladı

Bin Ulaşım, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden şehrin çeşitli ilçelerinde elektrikli skuter işletme izni aldı. Şirket, alınan izin kapsamında İzmir’de resmi olarak elektrikli skuter hizmeti verebilecek. Açıklamada, izinle birlikte hem şirket açısından hem de bölgesel sürdürülebilir ulaşımı açısından önemli bir gelişme olduğu belirtildi. Mikromobilite çözümleri, kent içi ulaşımda çevreci ve pratik alternatifl er sunarak şehirlerin trafik ve karbon emisyonu sorunlarını hafifl etmeyi hedefl iyor. Özellikle büyükşehirlerde artan nüfus yoğunluğu, elektrikli skuter gibi bireysel taşıma araçlarına olan ilgiyi artırıyor. İzmir gibi yoğun nüfuslu ve öğrenci hareketliliği yüksek şehirlerde bu tür çözümler kısa mesafeli ulaşımda önemli bir boşluğu doldurması beklenmeli.

ELİT NATUREL

ABD’li firma ile yeni bir anlaşmaya imza attı. İhracatını büyütmesine katkıda bulunacak

Elit Naturel, ABD’nin önde gelen zincir marketlerinden Seven Eleven ile yaklaşık 4 milyon dolar tutarında yeni bir ürün satış sözleşmesi imzaladı. Şirket, 2024 yılında toplam 34,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiği ABD pazarındaki varlığını bu yeni ürün grubuyla genişletmeyi hedefl iyor. Seven Eleven ile var olan ticari ilişki, yeni anlaşmayla birlikte daha da büyüyecek. ABD, gıda ve perakende sektörlerinde Türkiye merkezli üreticiler için önemli bir büyüme pazarı niteliğinde bulunuyor. Organik ve doğal ürün segmentlerinde artan tüketici hassasiyeti, Elit Naturel gibi üreticilere uzun vadeli fırsatlar sunuyor. Seven Eleven gibi yaygın perakende zincirlerine erişim, marka görünürlüğünü ve satış adetlerini doğrudan etkileyen stratejik bir avantaj imkanı sağlıyor.

MENDERES TEKSTİL

Depolamalı GES ve RES projelerinde saha değişikliğine gidiyor. Onay sonrası süreç ilerleyecek

Menderes Tekstil, 50 MW kapasiteli Akça Antalya depolamalı GES ile 100 MW kapasiteli Akça Bilecik depolamalı RES projelerinde, mücbir sebeplerle saha değişikliğine gidiyor. Her iki proje için EPDK’ya başvurularını yaptı. Çalışmalar sonucunda yeni santral sahaları belirlendi. Değişikliklerin, önlisans süreçleri tamamlandıktan sonra yatırım sürecine devam edileceği ifade edildi. Depolamalı enerji santralleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının şebeke üzerindeki dengesiz etkilerini azaltması açısından önemli. EPDK’dan alınan önlisanslarla planlanan bu tür projeler, hem elektrik üretim kapasitesini hem de enerji arz güvenliğini artırıyor. Çevresel ve teknik sebeplerle gündeme gelen olası engeller ise saha değişikliği yoluyla aşılarak sorunlar giderilmekte.