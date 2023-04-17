Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 17 Nisan 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Nisan 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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Güvenli liman olarak kabul edilen altında yükseliş sürüyor.
Altının onsu 2.013 dolara yükseldi. Gram altın geçen hafta yükseldiği 1.270 TL seviyelerinden 1.255 TL seviyesine geriledi. Çeyrek altın, 2.072 TL seviyelerinde bulunuyor.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 1.254,95 TL
Çeyrek altın 2.073,76 TL
Yarım altın 4.148,16 TL
Tam altın 8.296,90 TL
Cumhuriyet altını: 8.449,94 TL
ABD Doları: 19,37TL
Euro: 21,32 TL