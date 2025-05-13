Küresel iyimserlik artıyor borsa dirençte, petrol zayıf

Piyasalarda yeni haftaya güçlü bir açılışla girilirken, kısa vadeli yükseliş iştahı ile uzun vadeli temkinli duruş arasındaki denge dikkat çekiyor. BIST 100 Endeksi haftaya %2,96 yükselişle 9.668 puandan başladı. Bankacılık Endeksi yüzde 3,19, Holding Endeksi yüzde 3,43 artış gösterdi. En çok yükselen sektör ulaştırma oldu.Teknik görünümde güçlü direnç seviyesi 9.700. Analist tahminlerinde yıl sonu endeks tahmini ise 13.250’ye çekildi. Bu seviye, önceki 14.300 tahmininin altında kalıyor.

Dolar/TL kuru 38,77 TL seviyesinde. Kurumlar, yılın kalanında sınırlı artış bekliyor. ING Bank’ın tahminine göre dolar, haziran sonunda 39,44 TL ve yıl sonunda da 43 TL seviyesinde olacak. Bu tablo, kur baskısının kontrollü kaldığını ve döviz cephesinde sürpriz alanın daraldığını gösteriyor. Kur artık bir barometre değil, termostat gibi çalışıyor. Isıyı değil, istikrarı korumaya ayarlı.

Petrolde küresel fiyatlama zayıflıyor

Goldman Sachs, Brent petrol için 2026 fiyat hedefini 55 dolara, WTI için 51 dolara düşürdü. Resesyon senaryosunda Brent’in 40 doların altına inebileceği öngörülüyor. Resesyon ihtimalinin Brent’i 40 doların altına itebileceği senaryoda enerji üreticileri için bu bir güç kaybı anlamına geliyor. Öte yandan enerji ithalatçıları için ise stratejik bir pencere olarak değerlendirilmeli. Bunun da yansımaları gözlenecektir. Kısa vadede enerji hisselerinde baskı gündeme gelebilecektir. Ancak uzun vadede küresel oyuncuların yeni pozisyonlar alacağı bir satranç tahtası oluşabileceği de göz ardı edilmemeli.

ZEYNEP’E SOR

DÖNEN VARLIK/AKTİFLER Mİ, DURAN VARLIK/AKTİFLER Mİ?

Dönen Varlıklar/Aktifler; likit güç, işletme yönetimi, dönüş hızı, riski azaltma. Yatırımları görmeme, kısa vade odaklı, vizyon sunmama.

Duran Varlıklar/Aktifler; uzun vadeli, stratejik avantaj, büyüme, sabit getiri, kurumsal güç. Düşük likidite riski, sabit gider, uzun geri dönüş süresi

Yeni iş bağlantıları yavaş ilerliyor. Alınan işler 2024’ün cirosunun %30’u seviyesinde

Gesan’ın aldığı yeni işlerde sanki bir azalma var. Bu durum hisseye nasıl yansır? / Yusuf Toraman

Yusuf, hisse performansını etkileyen en önemli göstergelerden biri, alınan yeni işlerdir. Özellikle proje bazlı çalışan mühendislik ve taahhüt firmaları için yeni işler, hem gelecekteki gelirleri hem de yatırımcı algısını doğrudan etkiler. Girişim Elektrik, mayıs itibariyle 2025’te toplam 4,49 milyar TL yeni iş bağlantısı gerçekleştirdi. Tutar, 2024’teki toplam cironun yaklaşık %29,6’sına denk geliyor. Geçmiş performansla kıyaslandığında yeni iş hacmindeki artışın ivme kaybettiği görülüyor. Bu yavaşlamada sıkı para politikasından kaynaklı proje ötelemelerinin hayli etkili olduğu gözleniyor. Bu da hissenin fiyatını baskılıyor.

Temettü verimi önemli bir gösterge. Ancak fi yat performansıyla birlikte değerlendirilmeli

Ege Endüstri’nin fiyatı nazara alındığında verdiği temettü düşük değil mi? / Engin Çakar

Engin, temettü miktarının hisse fiyatı ile kıyaslanması özünde temettü verimliliğinin sorgulanması anlamına geliyor. Şüphesiz arzu edilen temettü verimliliğinin enflasyon oranı ile benzer miktarda olmasıdır. Ancak bu fazla iyimser bir yaklaşım olur. Aradaki fark eğer hissenin değer artışı ile kapanıyorsa bu kabul edilir bir durumdur. Ege Endüstri, yüksek enflasyona rağmen 2023 ve sonrasında %2’nin altında bir temettü verimi ile çalıştığı gözleniyor. Bu durum olumsuzluk olarak görülse de hissenin uzun vadede oldukça güçlü bir yükseliş kaydettiği göz ardı edilmemeli. Son bir yılda %40,3 geri çekilmiş olsa da geçen beş yılda %1.834 prim yaptı.

YATIRIM FONLARI

NN Hayat ve Emeklilik’in IEG fonunun riski de getirisi de düşük

Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (IEG), portföyünü ağırlıklı sabit getirili enstrümanlardan oluşturuyor. Portföyünün %81,12’si devlet tahvili, %5,57’si özel sektör tahvili, %5,42’si girişim sermayesi yatırım fonlarından oluşuyor. Düşük riskli faiz geliri amaçlayan fon, 769 milyon TL’lik büyüklüğe ve %14,96 doluluk oranına sahip. Yatırımcı sayısı ise 91.512 seviyesinde. Yabancı varlık içermeyen portföy yapısıyla enflasyon karşısında getiri arayışını yükseltme çabası ile hareket ediyor. IEG, son bir yılda %23,38 getiri sağlarken yılbaşından bu yana performansı %0,10 ile sınırlı kaldı. Risk değeri 3 olan fonun son beş yıllık getirisi ise %191 seviyesinde bulunuyor. Bu itibarla beklentiyi karşılamada uzak kalmış görünüyor. Pazar payı %2,59 olurken fonda son üç aydır nakit çıkışı öne çıkıyor.

TAHVİL

Turkcell, %59,61 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Turkcell, 9 Mayıs 2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 900.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %49,75 olurken, bileşik faizi de %59,61’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 96 gün vadeli olup ödeme tarihi 13 Ağustos 2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %13,08 olacak.

% 49,75 YILLIK BASİT FAİZ

9 Mayıs tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %48,99 seviyesinde bulunuyor. Turkcell’in çıkardığı finansman bonosunun yıllık %49,75 basit faiz oranı, TLREF’in 0,76 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için makul bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 9 Mayıs 2025 olurken piyasada TRFTCEL82512 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

OSTİM

Getiri dengesi yetersiz kaldı. Daha önce duyurduğu teknopark firmasına yatırımdan vazgeçti

Ostim yaptığı açıklama ile bilişim, teknoloji ve yazılım alanlarında faaliyet gösteren teknokent firmasına iştirak etme planından vazgeçtiğini duyurdu. Firma, geçtiğimiz aralıkta ilgili firmaya iştirak edilmesi yönünde çalışmaları başlattığını duyurmuştu. Yürüttüğü teknik ve finansal değerlendirmeler sonrasında söz konusu firmaya iştirak etmekten vazgeçtiğini belirtti. Teknokent şirketlerine yatırım, firmaların Ar-Ge yetkinliklerini artırma ve yenilikçi teknolojilere erişim sağlamaları açısından önemli fırsatlar barındırıyor. Bu tür girişimler, sanayi üniversite iş birliğinin geliştirilmesi, yazılım ekosistemine entegrasyon ve yeni pazarlara açılım açısından imkan sağlayabilmekte. Ostim’in risk getiri dengesini gözeterek bundan vazgeçtiği anlaşılıyor.

PINAR SÜT

Grubun pazarlama şirketindeki hisse oranını artırdı. Daha yüksek söz hakkına sahip oldu

Pınar Süt, ürünlerinin yurt içi satış ve dağıtım faaliyetlerini yürüten Yaşar Birleşik Pazarlama firmasındaki hisse oranını artırdı. Şirket yaklaşık 6.7 milyon adet hisseyi, Yaşar Holding’den 1 hissesi 58,05 TL’den olmak üzere satın aldığını belirtti. Bu işlemle birlikte iştirakteki payı %31,82’den %40,05’e yükseldi. Satış ve dağıtım kanallarında etkinliğin artırılması, gıda sektöründeki şirketler açısından kârlılık ve sürdürülebilir büyüme açısından önemlidir. Özellikle Pınar Süt gibi entegre üretimden tüketiciye uzanan yapıya sahip şirketler için, lojistik ve pazarlama kabiliyetinin güçlendirilmesi, operasyonel verimliliği ve marka erişimini doğrudan etkiliyor. Hisse alımıyla birlikte Pınar Süt’ün dağıtım ağında daha yüksek söz hakkına sahip olması mümkün olacak.

MAVİ GİYİM

ABD’de yeni bir şirket kuruyor. İştirak, mağaza kiralama ve dekorasyon işlerinde odaklanacak

Mavi Giyim, küresel ölçekte büyüme hedefiyle ABD’deki faaliyetlerini daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturuyor. Bu amaçla merkezi New York’ta bulunan ve tüm payları kendisine ait olacak şekilde “Mavi US Retail LLC” ünvanıyla bir şirket kuruyor. Yeni şirket, Mavi’nin mevcut ABD operasyonlarını yürüten Mavi Jeans Inc.’e destek sağlayacak şekilde, mağaza kiralama, dekorasyon ve pazarlama faaliyetlerine odaklanacak. Söz konusu adım, Mavi’nin ABD pazarındaki konumunu güçlendirme iradesini ortaya koyarken, şirketin uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşmasında stratejik bir hamle olarak öne çıkıyor. Perakende altyapısını desteklemeye dönük bu yapılanma, markanın mağaza ağını daha sürdürülebilir ve kontrollü şekilde büyütmesine katkı sağlama amacı taşıyor.