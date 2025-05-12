ABD ve Çin'den ortak açıklama: Vergiler düşürüldü!

İsviçre'deki görüşmeler sonrasında Çin ve ABD arasında geçici bir süre tarife indirimi kararı geldi. Buna göre Çin, 90 gün boyunca ABD'ye uyguladığı tarifeleri yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürecek. ABD ise Çin'e yönelik tarifeleri aynı dönemde yüzde 145'ten yüzde 30'a indirecek.

ABD Hazine Bakanı Bessent: Verimli bir görüşme yaptık

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent Çin ve ABD'nin ayrışma istemediğini belirtti. Bessent, “Fentanil konusunda atılacak adımlar konusunda çok sağlam ve verimli bir görüşme yaptık” dedi.

Açıklamada ayrıca “Tarafların ekonomik ve ticari ilişkilerle ilgili görüşmeleri sürdürmek üzere bir mekanizma kuracakları” belirtildi.

Önemli ilerleme kaydedildiği açıklamıştı

ABD ve Çin, ticaret savaşını yatıştırmak amacıyla İsviçre’de iki gün süren görüşmelerin ardından “önemli ilerleme” kaydedildiğini açıklamıştı.

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD tarafının profesyonelliğini överken, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ise iki taraf arasındaki ticaret anlaşmazlıklarının abartılmış olabileceğini belirtmişti.

Piyasalar ne tepki verdi?

Anlaşmanın duyurulmasının ardından, ons altın fiyatında düşüş yüzde 3'e yaklaşırken 3.228 dolara kadar düştü. Dolar Endeksi 101,159 ile 1 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Brent petrolünün varil fiyatı 2,11 dolar artışla 66,02 dolara yükselirken; Batı Teksas petrolünün varil fiyatı 2,12 dolar artışla 63,14 dolara çıktı.

Bitcoin fiyatı, ABD-Çin anlaşmasına ilişkin haberler ile 105.646 dolara yükseldi.

Euro/dolar, 1 ayın en düşük seviyesi olan 1,1163'e geriledi.

ABD'nin 2 yıl vadeli Hazine kağıdında getiri 8 baz puan artışla yüzde 3,9601'e; ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine kağıdında getiri 6 baz puan artışla yüzde 4,4339'a yükseldi.

Neler olmuştu?

Trump ikinci dönemine başladığından bu yana Çin mallarına yüzde 145 gümrük vergisi uygularken Pekin de ABD'den yapılan ithalata yüzde 125 gümrük vergisiyle karşılık verdi. Bu durum ikili ticaretin neredeyse durma noktasına gelmesine yol açarak ABD'de enflasyonist baskıyı arttırdı ve Çin'in büyümesine güç veren ihracat motorunu tehdit etti.