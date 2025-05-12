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ABD-İngiltere-Almanya hattında yoğun diplomasi: ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan çifte görüşme

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Almanya Başbakanı Merz ve İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile görüştü

Haber Merkezi
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ABD-İngiltere-Almanya hattında yoğun diplomasi: ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan çifte görüşme
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefonda görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rubio, 6 Mayıs'ta Almanya parlamentosunda yapılan oylama sonucu seçilen Şansölye Friedrich Merz'i tebrik etti.

Almanya parlamentosunda gerçekleştirilen ikinci tur oylamanın sonunda şansölye seçilen Merz'i kutladığını belirten Rubio, Almanya ve ABD arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı.

Rubio ve Merz, Ukrayna'daki savaşı sona erdirme konusundaki ortak hedeflerini yineledi.

Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) 23 Şubat'taki ani seçimler sonrasında Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile koalisyon anlaşması imzalamasıyla parlamentodan onay alabilen Merz, II. Dünya Savaşı'ndan bu yana Almanya'nın 10. şansölyesi oldu.

Rubio'nun Lammy ile görüşmesi

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile de görüşen Rubio, ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin tutumunu yineledi.

Rubio, öncelikli hedeflerinin bölgedeki çatışmanın sona ermesini ve ateşkesin derhal sağlanmasına yardımcı olmak olduğunu ifade etti.

Hindistan ile Pakistan arasında doğrudan diyaloğu destekleyen Rubio, iki ülke arasında iletişimin geliştirilmesi yönündeki çabaların sürdürülmesi çağrısı yaptı.  

Rubio ve Lammy, iki ülkenin de ateşkesi sürdürmesi ve iletişimi devam ettirmesi gerektiğine dikkati çekti.

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