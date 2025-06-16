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İran’dan ateşlenen füzeler, yolcu uçağından görüntülendi

Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken, Suudi Arabistan hava sahasında seyahat eden bazı yolcular, İran’dan İsrail’e doğru fırlatılan balistik füzelerin görüntülerini kaydetti.

Haber Merkezi
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İran’dan ateşlenen füzeler, yolcu uçağından görüntülendi
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Uçak penceresinden çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, bölgedeki askeri hareketlilik yeniden gündemin merkezine oturdu.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, füzelerin gökyüzünde oluşturduğu parlak izler ve patlamalar, gece saatlerinde net şekilde gözlemlendi. Olayın yaşandığı sırada Suudi Arabistan hava sahasında bulunan sivil uçaklar herhangi bir tehlike yaşanmadan seyrini sürdürdü.

Airporthaber'de yer alan bilgiye göre, yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmezken, görüntülerin doğruluğu bağımsız kaynaklar tarafından teyit edildi. İran'ın söz konusu füze saldırılarının hedefinde İsrail’in askeri tesislerinin olduğu tahmin ediliyor.

Bu gelişme, İran ve İsrail arasında artan gerilimin bölgesel hava trafiği üzerindeki etkilerini bir kez daha gündeme taşıdı. Uzmanlar, sivil havacılığın güvenliği açısından bölgedeki hava sahalarının dikkatle izlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

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