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UAEA Başkanı Grossi: İsrail ile İran arasındaki gerilimin radyasyon sızıntısı riskini artırıyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, "Askeri gerilim, radyasyon sızıntısı riskini artırıyor ve nükleer silah edinmeyi önleyecek diplomatik çalışmaları geciktiriyor." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
AA
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UAEA Başkanı Grossi: İsrail ile İran arasındaki gerilimin radyasyon sızıntısı riskini artırıyor
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail ile İran arasındaki askeri gerilimin tırmanmasının can kayıplarına yol açtığı, ciddi sonuçları olabilecek radyasyon sızıntısı riskini artırdığı ve İran'ın nükleer silah edinmesini önleyecek uzun vadeli diplomatik çözüm için gerekli çalışmaların gecikmesine sebep olduğu uyarısında bulundu.

UAEA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Grossi, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırması nedeniyle Rusya'nın acil oturum talebi üzerine düzenlenen yönetim kurulu toplantısının açılışında konuştu.

"Askeri gerginliğin tırmanması,  insanlara ve çevreye ciddi sonuçlar doğuracak radyasyon sızıntısı olasılığını artırıyor"

Tüm tarafları gerginliğin daha fazla tırmanmasını önlemek için azami itidal göstermeye çağıran Grossi, "Askeri gerginliğin tırmanması, hayatları tehdit etmekte, insanlara ve çevreye ciddi sonuçlar doğuracak radyasyon sızıntısı olasılığını artırmakta ve İran'ın nükleer silah elde etmesini uzun vadede engelleyecek diplomatik bir çözüm için gerekli çalışmaları geciktirmektedir." uyarısında bulundu.

Grossi, nükleer tesislerin korunmasını sağlamak için tüm ilgili taraflarla derhal görüşmeye hazır olduğunu vurguladı.

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