Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (19 Nisan 2024 güncel altın satış fiyatları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İsrail tarafından İran'a düzenlenen misilleme piyasalarda büyük dalgalanmalar yarattı. Ons altın fiyatı gece saatlerinde 2 bin 375 dolardan 2 bin 417 dolara kadar yükseldikten sonra 2 bin 384 dolara geri çekildi. İşte 19 Nisan 2024 ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 2.512,07 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.385,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 8.981,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 17.021,61 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 17.432,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 42.684,55 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.387,11 dolar