Çin'den Trump'ın gümrük vergilerine misilleme
ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı gümrük vergisinin ardından, Çin'den misilleme gecikmedi ve Çin, 10 Nisan'dan itibaren ABD mallarına yüzde 34 ek gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.
Devlet Konseyi Gümrük Tarife Komisyonu , Çin'in ABD'den ithal edilen tüm mallara %34 gümrük vergisi uygulayacağını söyledi.
Komisyon yaptığı açıklamada, Çin'in 10 Nisan'dan itibaren ABD'den yapılan ithalata karşılıklı gümrük tarifesi uygulayacağını duyurdu.
ABD Başkanı Trump Çarşamba günü, küresel ticaret ortaklarına uygulanan geniş kapsamlı "Kurtuluş Günü" tarifelerinin bir parçası olarak Çin mallarına %34 ek vergi getirdiğini açıkladı.
Çin Ticaret Bakanlığı da 7 kategoride nadir metallere ihracat kontrolleri uygulanacağını, 11 ABD şirketinin güvenilmez şirketler listesine eklendiğini, iki düzineden fazla Amerikan şirketine ihracat kontrolü uygulanacağını duyurdu.