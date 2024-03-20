Çin'in otomotivdeki iddiası ihracatla sınırlı kalmayacak

Dünya genelinde satılan otomobillerde Çinli üreticilerin payının yükselmesi dikkat çekerken, sektördeki iddiasının ihracatla sınırlı kalmasını istemeyen Çin hakimiyetini daha da sağlamlaştırma yolunda. BYD ve Chery gibi önde gelen üreticiler küresel otomotiv ihracatındaki ağırlıklarıyla yetinmeyip, farklı bölgelerde yeni fabrikalar kurarak operasyonlarını küresel çapta genişletmeyi hedefliyor.

Otomotivde dünyanın en büyük ihracatçılarından Almanya ve Japonya’yı geride bırakarak son dönemde liderliğe yükselen Çin’in sektördeki iddiası ihracatla sınırlı kalmayacak. Çin’in Chery, BYD gibi önde gelen otomobil üreticileri farklı ülkelerde yeni fabrikalar kurup üretim yaparak da küresel satışlarını artırmaya hazırlanıyor. Halen Tayland ve Brezilya'da tesis inşaatları devam eden BYD ayrıca Endonezya, Macaristan ve Özbekistan'da da fabrika kurarak üretime başlamayı hedefliyor. Macaristan'ın Szeged kentindeki fabrikanın üç yıl içinde tamamlanacağı açıklanmıştı. Son olarak Meksika'da bir elektrikli otomobil fabrikası kurmayı planladığını duyuran şirketin bu açıklaması, ABD’nin şiddetli tepkisini çekti. Projenin gerçekleşmesi halinde BYD, ABD pazarına çok yaklaşmış olacak.

Stellantis Chery ile görüşüyor

Diğer taraftan, İtalya hükümetinin otomobil fabrikası kurması için Çinli Chery ile görüşmelerde bulunduğu belirtildi. Stellantis dışında bir otomobil üreticisinin daha ülkede üretime başlamasını isteyen İtalya’nın ikinci bir takviye olması için başka üreticilerle de görüştüğü, bunlardan birinin Chery olduğu ileri sürüldü. İtalya Sanayi Bakanı Adolfo Urso ülkedeki yıllık araç üretim kapasitesini 300 bin adet artıracak ikinci bir üretici bulmak istediklerini söylemişti. Konuyla ilgili olarak henüz çok fazla bilgi bulunmuyor, ancak tarafl ara yakın kaynaklar Chery'nin İtalya'da sıfırdan fabrika kurmak ve mevcut bir fabrikayı yenilemek gibi stratejik hamleleri değerlendirdiğini söylüyor. Chery'nin önündeki tek seçenek İtalya değil. Barselona'daki eski Nissan fabrikasında bazı elektrikli araç modellerinin montajı için olası bir anlaşma yolunda görüşmelerin devam ettiği ve İspanya’nın da Chery’nin stratejik hedefl eri arasında yer aldığı belirtiliyor.

AB ve ABD tedirgin

ABD pazarının önündeki artan engellere rağmen operasyonlarını farklı ülkelerde büyütebilmek için büyük çaba harcayan BYD, son yıllarda girdiği neredeyse bütün pazarlarda sadece bir yıl sonra önemli düzeyde satış başarısı elde etti. Elektrikli araçta (EV) satış görünümündeki belirsizlik şirketi, üretimi farklı bölgelere taşıyarak uluslararası satışları artırmanın yollarını aramaya yöneltiyor. Biden yönetimi geçen ay Çin yapımı araçların ulusal güvenlik riski oluşturup oluşturmadığını araştırmaya başladığını açıklamış ve araçlara kısıtlama getirilmesi olasılığını gündeme getirmişti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, 13 Eylül'de Çin'den AB ülkelerine ithal edilen elektrikli otomobillere yönelik sübvansiyon soruşturması başlatıldığını açıklamıştı. ABD iç piyasada elektrikli otomobillerin benimsenmesini destekleme girişimlerinde bulunsa da satış penetrasyonunun Çin'in oldukça altında olduğu belirtiliyor. BYD’nin Tayland fabrikası faaliyete geçtikten sonra Güneydoğu Asya pazarında önemli bir paya sahip olması bekleniyor. Uluslararası danışmanlık şirketi EY, bölgedeki elektrikli otomobil pazarının önümüzdeki on yılda katlanarak büyümesini, yıllık en az 80 milyar dolar dolayında satış rakamlarına ulaşmasını tahmin ediyor.

Hızlı büyümeleri, diğer üreticileri endişelendiriyor

BYD ve Çin’in önde gelen elektrikli otomobil şirketlerinin hızlı büyümesi diğer otomobil üreticilerini endişelendiriyor. Şubat ayında Amerikan Üreticiler Birliği düşük maliyetli Çin ithalatının "ABD otomotiv sektörü için yok olmaya eşdeğer bir olay" olabileceği konusunda uyarılar içeren bir rapor yayınladı ve Washington'a Meksika'dan yapılan ithalatı zamanından önce engellemesi çağrısında bulundu. Çin'in otomobil ihracatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,5 artış gösterdi. Çin Otomobil Üreticileri Birliğinin verilerine göre, Ocak 2024'te 369 bini binek, 74 bini ticari 443 bin araç ihraç edildi. Toplam ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,4 artarken, binek otomobillerin dış satımında yüzde 47,5, ticari araçlarda yüzde 46,9 artış gerçekleşti. Çin'in otomobil ihracatı 2024 yılının ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,5 artış gösterdi. Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre söz konusu dönemde toplam 822.000 araç ihraç edildi. Geçen yıl 4,91 milyon araç ihraç eden Çin, Japonya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı konumuna gelmişti. Ülkenin genel ihracatının azaldığı bir yılda otomotiv sektöründe liderliğe yükselmesinde, elektrikli araç üretimi ve ihracatındaki artış etkili olmuştu.