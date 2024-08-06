Çinli BYD'den sonra Türkiye'de otomotiv yatırımı için imzaya yakın ikinci firma ortaya çıktı: Chery

Çinli elektrikli otomotiv üreticisi BYD'nin 1 milyar dolarlık yatırım kararının ardından gözler masadaki diğer yatırımcılara çevrildi.

CNBC-e'den Emre Eser'in yetkililerden edindiği bilgilere göre şu an imzaya en yakın ikinci yabancı yatırımcı bir diğer Çinli otomotiv devi Chery.

Cherry ile görüşmeler sürüyor

Hem Türkiye pazarındaki güçlü büyümesini sürdürmek hem de Türkiye üzerinden Avrupa ve diğer yakın pazarlara daha fazla ihracat yapmak isteyen Chery, yatırım için Ankara ile görüşmelerini sürdürüyor.

Ancak fabrikanın kurulacağı yer seçimi ve Chery'in içten yanmalı araçlar için de imtiyaz talebinde bulunması görüşmelerin uzamasına neden oluyor. Türkiye; hibrit, elektrikli araçlar, batarya teknolojileri ve yeşil yatırımlar konusunda verilecek teşviklerin esnetilemeyeceğini belirtiyor.

Fabrika için düşünülen iller: Samsun ve Manisa

Chery'nin Türkiye'de kurmayı düşündüğü fabrika için şimdiye kadar Samsun ve Manisa alternatiflerini değerlendirdiği belirtiliyor. Sürecin eylül ayı ile birlikte daha da netlik kazanacağı öngörülüyor.

Çinli MG de sırada mı?

Chery'den sonra yatırıma en yakın başka bir otomotiv üreticisinin de yine bir Çinli olan MG olduğu söyleniyor.

Ayrıca güneş ve rüzgar enerjisinde de Çinlilerin yatırım görüşmelerini sürdürdüğü dile getiriliyor.

Çinli markaların Türkiye pazarındaki yükselişi aydan aya devam ediyor. Son olarak Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) temmuz ayı verilerine göre Chery otomobil satışlarında Volkswagen (7 bin 152) ve Fiat'ın (6 bin 706) ardından 6 bin 638 adet ile üçüncü sırada yer alıyor. Aynı listede Renault 6 bin 402 adet ile dördüncü Toyota ise 4 bin151 adetle beşinci sırada bulunuyor.