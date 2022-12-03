Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pamuk desteğini 271 liraya çıkarıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin kendi ekonomi programına kafa yormak yerine ithal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar bu ülkenin geleceğine ışık tutamaz." dedi.

"Pamuk üreticilerimizin mazot ve gübre desteğini dekarda 76 liradan yüzde 257 artışla 271 liraya çıkarıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Pamuk üreticilerimize kilogram başına düşen fark ödemesi desteğini 1 lira 10 kuruştan 1 lira 60 kuruşa yükseltiyoruz.

Yağlı ayçiçeğinde mazot ve gübre desteğini dekar başına 37 liradan yüzde 195 artışla 109 liraya, fark ödemesini kilogramda 50'den 70 kuruşa yükseltiyoruz.

Kütlü pamukta toplam destek kilo başına 2 lira 14 kuruş, dekar başına 1071 liraya, ayçiçeğinde kilo başına 1 lira 11 kuruş, dekar başına 297 liraya ulaşıyor.

Bu yıl 2 milyon 750 bin ton kütlü pamuk ve 550 bin ton ayçiçeği üretimiyle tüm zamanların rekorunun kırılmasını bekliyoruz."

"Enflasyon hızla aşağıya inecek"

Konuşmasında enflasyona da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Enflasyonun yakında hızla aşağıya doğru inişine şahitlik ederek bu sıkıntı üzerine kurulan kirli senaryoların yırtılıp atıldığını hep beraber göreceğiz." dedi.