Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Romanya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iki gün sürecek Romanya ziyaretinde Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Lohannis ve Başbakan Marcel Ciolacu ile bir araya gelecek. Ziyaretinin ilk gününde Türk iş dünyası temsilcileriyle buluşacak olan Yılmaz, ziyaretinin ikinci gününde Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu tarafından resmi törenle karşılanacak. Hükümet binasında baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Yılmaz ve Başbakan Ciolacu ortak basın toplantısı düzenleyecek. Ayrıca Romanya Poşidor Boru Hattı ilk kaynak ve boru indirme törenine katılacak olan Yılmaz, fabrika ziyaretinde de işçilerle buluşacak. Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Lohannis ile baş başa bir görüşme gerçekleştirecek olan Yılmaz, temaslarını tamamlanmasınn ardından yurda dönecek.