Deprem bölgesi için karar, öğrencileri ilgilendiriyor: 18 bin TL'ye kadar destek

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ortak tebliğine göre, bu kapsamda bölgede özel okullarda eğitim gören; okul öncesi eğitim kurumlarındaki 4 bin öğrenciye 12 bin 800 TL, ilkokullardaki 10 bin öğrenciye 15 bin 400 TL, ortaokullardaki 10 bin öğrenciye 18 bin TL ve ortaöğretimdeki 16 bin öğrenciye 18 bin TL destek sağlanacak.

İllere göre eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, öğrenci sayısı, öğrenci ve okul seçilmesine ilişkin ölçütler ile diğer ilgili hususlar Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak kılavuzda belirtilecek.

Özel öğretim kurumları kanunu kapsamında eğitim ve öğretim desteğinden faydalananlar destekten yararlanamayacak.