Deprem bölgesine veraset ve intikal vergisi muafiyeti 

Canan SAKARYA

Yaşanan deprem felaketi nedeniyle çalışmalarına ara veren Meclis 28 Şubat’ta çalışmalarına yeniden başlayacak. Meclis Plan Bütçe Komisyonunda kabul edilen ve önümüzdeki günlerde kanunlaştırılacak olan yeniden yapılandırma kanun teklifinde verilecek önergelerle deprem bölgesine dönük düzenlemeler yapılacak. AK Parti kaynaklarının verdiği bilgiye göre, deprem bölgesindekiler Veraset ve İntikal Vergisi’nden muaf olacaklar.

İşverenin 50 bin liraya kadar olan nakdi yardımları vergiden muaf olacak

Deprem bölgesinde işverenlerin çalışanlara 50 bin liraya kadar yaptıkları nakdi yardımlar sigorta primi ve vergiye tabi olmayacak. Deprem bölgesinde araç muayene süreleri 8 Mayısa kadar uzatılacak. Bu süreyi yeniden uzatma konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yetki verilecek.

Yapılandırmada başvuru ve ilk taksit tarihleri değişiyor

31 Aralık 2022 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi, resim, harç olmak üzere kamuya olan borçların yapılandırılmasını öngören yasa teklifinde 30 Nisan 2023 olan son başvuru tarihi 31 Mayıs 2023 olarak değiştirilecek. Buna bağlı olarak 31 Mayıs 2023 olan ilk taksit ödeme tarihide 30 Haziran 2023 tarihine çekilecek.

Edinilen bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın alanına giren düzenlemeleri içeren yeni bir torba teklifinde Meclis tatile girmeden önce Meclise gönderilmesi bekleniyor.