“Depremin yarattığı hasarları hızlıca gidermeye çalışıyoruz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, göreve geldiği ilk andan itibaren deprem sonrasında şehrin toparlanmasıyla ile ilgili bir yandan tüm süreçleri koordine ederken bir yandan da yeni yatırımlarla sürece katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Ekonomist Ali Ağaoğlu ve EKONOMİ Gazetesi Kahramanmaraş Temsilcisi Ali Eskalen ile birlikte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Hakan Güldağ, 31 Mart’ta yapılan seçimleri kazanan Başkan Fırat Görgel’e görevinde başarılar diledi. Görgel ise Hakan Güldağ ile beraberindeki Ali Ağaoğlu ve Ali Eskelan’e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

“Kentsel tasarım projemizi hayata geçirdik”

İki büyük depremi yaşayan Kahramanmaraş’ta yürütülen ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler veren Fırat Görgel, deprem sonrası oluşan maddi ve manevi hasarın giderilmesi noktasında titizlikle çalıştıklarını söyledi. Görgel, “Devletimiz ve milletimiz burada büyük bir çaba sarf ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, TOKİ’miz ve Emlak Konut’umuzla hızlı bir inşa sürecindeyiz. Şehrimizde teslim edilen toplu konut sayısı 20 bine yaklaştı. Etaplar halinde bu sayıyı daha da artırıyoruz. Yeni rezerv alanlarımız var. Bir yandan konutları teslim ediyor, bir yandan da yeni konutların temelini atıyoruz. Barınma sorununun çözümü noktasında yoğun bir gayret var. Yine yıkımın yoğun olduğu şehir merkezimizde Kentsel Tasarım projemizi hayata geçirdik. Yatay mimari, sosyal donatılar, sağlık tesisleri, kültür merkezi, konut ve iş yerlerini kapsayan bir proje. Bu projemizde de çalışmalar büyük bir hız ve titizlikle ilerliyor. İnşallah yılbaşından itibaren de şehir merkezimizdeki konut ve iş yerlerini hak sahiplerine teslim etmeye başlayacağız. Hedefimiz iki yıl içinde şehrimizde deprem sonrası oluşan hasarın büyük bir çoğunluğunu ortadan kaldırmak. Bu yönde hızlı, gayretli ve azimli bir çalışma yürütüyoruz” diye konuştu.

“Altyapıyı ayağa kaldırıyoruz”

Şehirde 10 milyar TL’lik altyapı çalışmasının başladığını da belirten Fırat Görgel, “Altyapımız önemli bir hasar aldı. Şehirdeki içmesuyu kayıp oranı bu hasar sebebiyle yüzde 70’lere ulaştı. Bu sorunu çözmek için çalışmamızı başlattık. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlıklarımıza teşekkür ediyoruz. Şehrimize 10 milyar TL’lik bir hibe sağlandı. Tamamını altyapı çalışmalarımız için harcıyoruz. İlk çalışmamız başladı. Tabi biraz zahmetli süreçler ama hemşehrilerimiz ve şehrimiz için bunu yapmak zorundayız. Altyapının ardından da üstyapıyı hızlıca toparlayacağız. Bu çalışmalarımızla sudaki kayıp oranımızı 2 yıl içerisinde standart rakamlara çekmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Üretim potansiyelimiz ivmelenecek”

Sanayi alanındaki toparlanma süreci ile ilgili de açıklamalarda bulunan Fırat Görgel, “Sanayicilerimiz bu sürede yüzde 30 kapasitelerle çalıştı. Ortaya çıkan hasar gerek yapısal gerekse ekipman anlamında ciddi boyutlardaydı. Tabi burada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, yerel yönetimlerimiz bir çalışma ortaya koydu. Üretim anlamında da toparlanma sürecine girildi. İnşallah hızlı bir şekilde ithalat ve ihracat rakamlarımızı artıracağımızı düşünüyorum. Yeni sanayi bölgelerimiz, yeni tesislerin inşası ve yerinde dönüşümü ile ilgili süreçler daha da rahatladı. İnşallah hızlı bir ivme yakalayacağız. Tabi TUSAŞ şehrimiz için önemli bir yatırım oldu bu süreçte. TUSAŞ’ın da potansiyelimizi daha da artıracağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.