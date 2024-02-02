Dış ticaret açığı ocakta 6,2 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocak ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ocak ayında ihracat yüzde 3,06 artarak 20 milyar 28 milyon dolara yükseldi ve tarihin en yüksek ihracat rekoru kırıldı. İthalat ise, yüzde 22 azalışla 26,2 milyar dolara geriledi. Ocak ayında dış ticaret açığı, 6,2 milyar dolara indi.

Son 12 aylık ihracatın 256,5 milyar dolara yükseldiğini ifade eden Bakan Bolat, "İhracatın ithalatı karşılama oranı 18,9 puan artışla yüzde 76,4'e yükseldi" dedi ve küresel ticaretten alınan payın yüzde 1,06'ya yükseldiğini kaydetti.

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan veriler şöyle:

İhracatın ithalatı karşılama oranı 18,9 puan artarak yüzde 76,4 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 21,5 puan artarak yüzde 94,8 oldu.

Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 9,0 puan artarak yüzde 99,8 olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat Almanya ile

Ocak ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Almanya (1 milyar 764 milyon dolar), ABD (1 milyar 223 milyon dolar) ve Irak (1 milyar 99 milyon dolar) oldu.

Ocak ayında ihracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 47,1 oldu.

En fazla ithalat Rusya Federasyonu'yla

Ocak ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Rusya Federasyonu (3 milyar 990 milyon dolar), Çin (2 milyar 892 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 919 milyon dolar) oldu.

Ocak ayında ithalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 58,7 oldu.

Ocak ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği (AB-27) (8 milyar 340 milyon dolar), Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri (3 milyar 687 milyon dolar) ve Diğer Avrupa Ülkeleri (2 milyar 787 milyon dolar) oldu.

Ocak ayında en fazla ithalat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği (AB-27) (7 milyar 911 milyon dolar), Diğer Avrupa Ülkeleri (6 milyar 28 milyon dolar) ve Asya Ülkeleri (5 milyar 876 milyon dolar) oldu.

Ocak ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ihracat 9 milyar 946 milyon dolarla (yüzde 1,5 artış) “Hammadde (Ara malları)” grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 7 milyar 346 milyon dolarla (yüzde 3,2 artış) “Tüketim Malları” ve 2 milyar 623 milyon dolarla (yüzde 13,8 artış) “Yatırım (Sermaye) Malları” grupları takip etti.

Ocak ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ithalat 19 milyar 164 milyon dolarla (yüzde 28,9 azalış) “Hammadde (Ara malları)” grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 3 milyar 683 milyon dolarla (yüzde 0,03 azalış) “Yatırım (Sermaye) Malları” ve 3 milyar 311 milyon dolarla (yüzde 13,8 artış) “Tüketim Malları” grupları takip etti.

İhracatın en yüksek payı yüzde 93 ile İmalat Sanayi’de

Ocak ayında sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi sektörü yüzde 93,0 (18 milyar 623 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü yüzde 5,0 (993 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü yüzde 1,5 (307 milyon dolar) oldu.

Ocak ayında sektörlere göre ithalatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi sektörü yüzde 75,6 (19 milyar 802 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü yüzde 17,1 (4 milyar 472 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü yüzde 3,9 (1 milyar 32 milyon dolar) oldu.