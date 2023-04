Doğal taş sektörü ‘Marble İzmir’de bir araya geldi

Doğal taş sektörünün dünyadaki önemli fuarları arasında gösterilen ve Türk doğal taşının dünyaya açılan kapısı olan Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı - Marble İzmir açıldı.

Bu yıl 28.'si düzenlenen organizasyonun Fuar İzmir'deki açılış töreninde konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, pandemi sonrası maden sektörünün ve tüm iş dünyasının eski ritmini, temposunu yakalamış olmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya'nın Türkiye'de madenciliğin gayrisafi milli hasıladaki payının yüzde 1,3 olduğuna ilişkin sözlerine değinen Köşger, "Çin'de yüzde 23, Rusya'da yüzde 15, Amerika'da yüzde 7, Kanada'da yüzde 9 gibi rakamlar verdi." dedi.

Köşger, şöyle devam etti: "Türkiye'de ise henüz yüzde 1'lerdeyiz. Ancak şunu sanki Türkiye'de her şey yandı bitti kül oldu, madenler satıldı, her şey yağmalandı, vatan, millet satıldı, elden gitti falan gibi bir hava oluşturdu. Sayın sektör temsilcileri, kıymetli ihracatçılar, değerli madenciler, bu konuda rüzgara karşı mücadele etmenin anlamı yok. Rüzgarı arkanıza almanız lazım. Dünyadaki realiteyi o zaman Türkiye kamuoyuna anlatın. Dağı, taşı, toprağı altın olan bu ülkenin her bir karışını değerlendirmemiz lazım. Gelişmiş ülke, kalkınmış ülke her santimetrekaresini ülke menfaatleri doğrultusunda, ülke insanıyla entegre bir biçimde işleyen, kullanan, her bir ferdini de büyük ülke ideal peşinde amaca hedefe kilitleyen ülkedir. Rüzgarı arkanıza almanız lazım, kamuoyunu siz oluşturacaksınız."

Sektör temsilcilerinin bürokrasiden şikayetine de değinen Köşger, Batılı ülkelerin yasayı, mevzuatı çıkarttığını, 1-2 senede sahada uyguladığını, çıkan sıkıntılara, ortaya çıkan handikaplara göre yeniden düzenlediklerini, Türkiye'nin de bu yoldan gitmesi gerektiğine işaret etti.

Sektörün ihtiyacı neyse o konuda mevzuat düzenlemelerin yapılacağını anlatan Köşger, şöyle konuştu: "Sektörün önü açılacak ve ülke sizin alanınızda başta olmak üzere daha iyi çalışmaya gayret edecek, ihracatı arttıracak, ülkeyi daha müreffeh, daha kalkınmış hale getireceğiz. Taşı, toprağı altın diyoruz bu ülkenin. Eğer her karışını, her santimetrekaresini değerlendirmezsek, her bir ferdini de büyük Türkiye ideali peşinde hedefe kilitlemezsek zengin yatakların fakir bekçileri olarak yaşamaya devam ederiz. Öyle istemiyorsak bu ülkeyi daha kalkınmış, daha yaşanılabilir bir hale getirmek istiyorsak hep birlikte gayret edeceğiz, çalışacağız. Sektör de çalışacak, sektör de kendisini iyi anlatacak. Bürokratların da elini rahatlatın, bürokrasiden şikayet etmeyin."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de fuarda her yıl Türkiye'nin her bölgesinden firmaların ürünlerini dünya pazarlarına taşıdığını anlattı.

Marble İzmir'e ev sahipliği yapmalarının üç ana nedeni bulunduğunu dile getiren Soyer, "Bir, dünyanın bir numarası olduğumuz bu önemli sektörde dünya trendlerini belirlemek. İki, her yıl daha fazla büyüyen doğal taş sektörünün geleceğine yön vererek, katma değerli ürünleri ve doğa dostu üretimi teşvik etmek. Üçüncüsü Türkiye'nin ihracatını arttırarak şehrimizin ve ülkemizin refahını büyütmek." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Fatih Dumanlı da Türkiye'nin doğal taş rezervlerinin 650 üzerindeki renk ve desen çeşitliliğiyle sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak da zengin olduğunu kaydetti.

Dumanlı, bu rezervleri verimli, insanlık hakları ve çevreye duyarlı bir şekilde işleterek ekonomiye kazandırmanın herkesin ortak amacı olduğunu söyleyerek, "Doğal taş sektörünün önündeki en büyük engel, üretim sonucu ortaya çıkan artıklardır. Bu artıkların bertaraf edilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarımızın ham madde taleplerinin bu artıklardan karşılanması için başlatmış olduğumuz çalışmalarla yeni ocakların açılması engellenmekte ve artıkların ekonomiye kazandırılması sağlanmaktadır." diye konuştu.

Renk renk mermerler İzmir'de

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen ve geçen yıl 2 milyar dolarlık ihracat hedefini aşan fuar, doğal taş sektörüne yeni hedeflere ulaşması için katkı sağlayacak.

Fuar için 94 ülkeden yabancı ziyaretçi başvuru kaydı alındı. 150 bin metrekareyi aşan, 1000'in üzerinde katılımcının yer aldığı 28. Marble İzmir'i 100 bine yakın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Marble İzmir'de mermer, granit, traverten, oniks, limestone, diyabaz, andezit, bazalt, madencilik sarf malzemeleri, fabrika ve atölye sarf malzemeleri, madencilik makineleri, iş makineleri ve ağır ekipmanlar, fabrika ve atölye makineleri, çevre koruma, geri dönüşüm ve kazanım sistemleri, sektörel kuruluşlar yer alıyor.

Fuarda, tüm doğal taş firmaları Fuar İzmir'in kapalı hollerinde yer alırken C holünün büyük bir kısmı ile D holünün tamamı makine ve teknoloji firmalarına tahsis edildi. Blok mermer alanının büyüklüğü geçen yıla oranla artırılırken, işlenmiş doğal taş sergi alanı için de geçici bir kapalı alan oluşturuldu. Türkiye'nin dört bir yanındaki ocaklardan çıkarılan blok halindeki renk renk, çeşit çeşit doğal taşlar, fuar alanında görücüye çıktı.

Marble İzmir için ABD, Orta Doğu ile Asya ve Avrupa bölgelerindeki ticari ataşeliklerle de işbirlikleri yapıldı.

Dünyanın dört bir yanından katılımcı ve ziyaretçi beklenen organizasyonda Ticaret Bakanlığının ihracata yönelik destekleriyle Ege Maden İhracatçıları Birliği, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, Denizli İhracatçılar Birliği ile ortak yürütülen dört farklı alım heyeti programı düzenlenecek.

Bu programlar kapsamında hedef ülke olarak belirlenen ABD, Birleşik Krallık, Hindistan, Polonya, Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda, İsrail, Kazakistan, Özbekistan, Bahreyn, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Umman, Filistin, Katar, Kuveyt ve Azerbaycan'dan müşteriler ağırlanacak. Fuar, 29 Nisan'da sona erecek.