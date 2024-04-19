Düğün alışverişleri başladı, ticaret hareketlendi

Modoko Başkanı Koray Çalışkan, düğün sezonunun açılmasıyla hareketliliğin başladığını, bu dönem için mağazaların ürünlerini gözden geçirip yenilediğini, bu haftadan itibaren satışların hızlanmasını beklediklerini söyledi.

Maliyetlerdeki artışın satış fiyatlarına henüz yansımadığını dile getiren Çalışkan, "Mobilyacılar sektörün canlı kalabilmesi için ki 2023 yılında iç pazarda yüzde 20'lik daralma meydana gelmişti, fiyat artışına gitmediler." dedi.

Çalışkan, ev kuracak çiftlerin yapacakları mobilya harcamalarına ilişkin, "Bu aslında evin metrekaresinden seçeceğiniz mobilyanın tarzına göre değişkenlik gösteren bir durum ama bir ev için ihtiyaç duyulan tüm ana kalem mobilyaları (oturma, yemek odası takımı, yatak) baz alırsak minimum 100 bin liradan başlayan harcamalar milyon liralara kadar çıkabiliyor." diye konuştu.

Bu yıl mobilyada trendlerin açık lake, açık renk kaplamalar ve natürel meşe olduğunu ifade eden Çalışkan, renk olarak da pudra pembesi, lavanta ve bejlerin ön plana çıktığını söyledi.

"Türkiye'de 'çeyiz kültürü' kavramı önemli bir yer tutuyor"

Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz de ülkenin "çeyiz" kültürüne işaret ederek, düğün yapacakların çok uzun süre önce çeyiz hazırlığına başladığını dile getirdi.

Türkiye'de düğünlerin genellikle yaz aylarında yapıldığını, düğün alışverişlerinin de bahar aylarında başladığını dile getiren Öksüz, "Şu an tam düğün sezonunun içindeyiz. Bayramdan önce biraz hareketlenme başladı ancak asıl etkiyi bu haftadan itibaren bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Öksüz, züccaciyede fiyat artışının yüzde 10 civarında olduğunu belirterek, "Bugün düğün öncesi bir züccaciye alışverişi için minimum 35 bin lirayı gözden çıkarmak gerekiyor." dedi.

Züccaciyede tencere, bıçak seti, elektrikli küçük ev aletleri, kupa ve cam ürünlere ilginin yoğun olduğunu söyleyen Öksüz, şöyle konuştu:

"Düğün alışverişlerinde de eskiye oranla internetten alımlar artarken çiftler tek bir noktadan alışveriş yapmayı daha çok istiyor. Bu yüzden düğün paketlerine ağırlık vermeye başlayan markalarımız, artık tek bir ürün grubundan ziyade elektrikli küçük ev aletlerinden tencereye kadar bir evin ihtiyacı olacak her şeyi tüketicilerin beğenisine sunuyor. Geçen yıl başlayan airfryer akımı bu sene de devam ediyor. Bunun dışında kahve makinelerine yoğun bir ilgi var. Islak ve kuru temizleme özelliğine sahip son donanım elektrikli süpürgelere ilgiden de bahsedebiliriz. Yeni nesil tencereler, çeşit çeşit kahve fincanları ve sunum setleri de oldukça trend."

"Düğün salonlarında doluluk oranı yüzde 70-80 düzeyinde"

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez de ramazan ayında düğünlerde bir yavaşlama olduğunu belirterek, bayram sonrası nisan, mayıs ve haziran aylarındaki doluluk oranlarının çok önceden yüzde 70-80 civarına yükseldiğini ifade etti.

Bazı çiftlerin masraflar nedeniyle düğün yapmaktan çekindiğini dile getiren Sönmez, "Yine de kültürümüze göre düğünler aynı zamanda sosyal yardımlaşma da olduğu için devam ediyor. Düğün salonları doluluk oranlarında pandemi öncesi dönemi yakaladı." diye konuştu.

Sönmez, düğün salonları için KDV oranlarının düşürülmesini istediklerini belirterek, "Biz eğlence sektörü değil, hizmet sektörüyüz. Eğer KDV oranları biraz düşürülebilirse biz de fiyatlarımızda belirli bir indirim yaparız. Evlenecek çiftlere de bir katkısı olur. Düğünün var olması demek, düğünle birlikte pek çok sektörün de etkilenmesi demek." ifadesini kullandı.

"Ramazan ayı boyunca Darphane ürünü ziynet altınlara ve rafinerilerin ürettiği gram altınlara yoğun talep oldu"

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık da sektörün ramazan aylarını genellikle sakin geçirdiğini dile getirerek, "Ancak bu yıl pek öyle olmadı. Ramazan ayı boyunca yatırımlık olarak tanımlanan Darphane ürünü ziynet altınlara ve rafinerilerin ürettiği gram altınlara yoğun talep oldu. Bu nedenle kuyumcu sarrafların dükkanları ve perakendeci mağazalarımız hareketli bir süreç yaşadı." dedi.

Bilezik, alyans ve pırlanta gerdanlıkların düğün alışverişlerinin olmazsa olmazları arasında yer aldığını belirten Atayık, genellikle gramaj olarak hafif ve uygun ürünlerin tercih edildiğini söyledi.

Atayık, "Altın takı setleri de düğün alışverişlerinin olmazsa olmazları arasında. Set grubunda taşlı setler tekrar revaçta. Pırlantalı mücevher grubu ve renkli taşlarla süslenen modellere talep her gün yükseliyor. Tektaş, beştaş, bagetli ürünler ve su yolu mücevherlere ilgi devam ediyor. Dünyada bir süredir trend olan ve tercih edilen incili takılara da düğün alışverişlerinde talep var." diye konuştu.

Düğün ve nişan alışverişinin yılın ilk aylarında başladığını dile getiren Atayık, "Düğün sahipleri, ihtiyaç duydukları altınları, düğün sezonu içinde almak yerine fiyat düşüşlerini fırsat bilerek kademeli alıyor. Fiyat artışları hediyelik tercihlerini de değiştirdi. Önceden yarım ya da çeyrek altın alanlar son dönemde gram altını tercih ediyor." ifadesini kullandı.

Atayık, düğün yapacaklar için mücevher ve takı alışverişinde taksit sayısının artırılmasını talep ettiklerini de sözlerine ekledi.