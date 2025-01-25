Eczacılardan muayene ücreti zammına tepki! TEİS: 30 bin eczane vezne olarak kullanılıyor

Hastane muayene ücretlerine zam yapıldı. Resmi Gazete yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Daire Tebliğ’de düzenleme yapılarak, ayaktan tedavi ve diş hekimi muayenesi katılım payında değişiklik yapıldı.

Muayene ücretlerine yüzde 542 zam yapıldı

Eğitim ve Araştırma Hastaneleri muayene ücreti 7 TL'den 45 TL'ye yükseldi. Artış oranı yüzde 542 olarak gerçekleşti. Özel hastanelerin muayene ücretleri ise 15 TL’den 50 TL’ye yükseldi. Tebliğ 15/1/2025 tarihinden geçerli olacak ve 10 gün geriye dönük olarak uygulanacak.

Eczacılardan muayene ücreti zammına tepki

Muayene ücretlerinin eczanelerden tahsili uygulamasına son verilmesi gerektiğini söyleyen Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, “Eczacılar olarak zaten muayene ücreti konusunda vatandaşla karşı karşıya bırakıldık. Şimdi bir de artan ücretler sonucunda nasıl bir durumda kalacağız bilemiyoruz” dedi.

"30 bin eczane muayene tahsil veznesi olarak kullanılıyor"

Saydan açıklamasında şunları söyledi:

“SGK'lı vatandaşların muayene ücretlerini tahsil etmek asla bizim görevimiz olamaz. Bu angaryadır, bizlerin görevi eczanelerimizde vatandaşlarımıza ilaç ve danışmanlık hizmeti vermektir. Eczanelerimiz Kurumun muayene ücretlerinin tahsil yeri olamaz. Hasta vatandaşlarımız haklı olarak soruyor: “Beni sen mi muayene ettin, neden sen alıyorsun?“ Hastanelerden tahsilinin zor olduğu gerekçesi ile kurum tarafından bu talebimiz sürekli reddedilmiştir. Özel hastanelerde, devlet hastanelerinde vezneler olmasına rağmen 30 bin eczane muayene tahsil veznesi olarak kullanılıyor.

“Muayene ücreti tahsil etmek istemiyoruz”

Hastaneye giden vatandaşımız eczanemize geldiğinde o günkü muayene ücreti çıkmıyor. Hastane ne zaman fatura keserse bu da yaklaşık olarak en az 1 ay veya daha fazla olmaktadır. Vatandaş hastaneye gidip eczanemize geldiğinde o günkü muayene olduğu ücret değil, varsa eski muayene ücretleri çıkıyor. Bu da hastalarla bizi karşı karşıya getiriyor. İlaç danışmanlığı yerine “muayene ücreti danışmanlığı ve tahsildarlığı” görevi yapıyoruz.

Vatandaş bilmeli ki; muayene katılım payını, ilaç katılım payı ücretlerini eczanelerimize SGK istediği için ödüyorlar. Sosyal güvenlik kurumu eczanelerimiz aracılığı ile hastanelerin muayene ve reçete başına alınan ücretleri eczacılara tahsil ettiriyor. Bizler muayene ücreti tahsil etmek istemiyoruz. Eczacılar olarak sabırla eczacıyı ve hastayı karşı karşıya getiren bu uygulamadan vazgeçilmesini bekliyoruz."

İşte yeni muayene ücretleri

Önceki muayene ücretleri

Şehir hastanelerinde ve eğitim araştırma hastanelerinde 7 TL

Üniversite hastanelerinde 8 TL

Devlet hastanelerinde 6 TL

Özel hastane 15 TL