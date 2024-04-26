Elektrikte yenilebilir kaynakların payı yüzde 49,3’e ulaştı
Elektrik üretiminde Mart 2023’te yüzde 35,7 olan yerli ve yenilenebilir kaynakların payı bu yıl yüzde 49,3'e yükseldi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda yenilebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payını arttığını bildirdi.
Bakan Bayraktar, paylaşımda, "Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırarak ekonomimizi güçlendirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
Bayraktar'ın paylaştığı infografikte, Mart 2023'te elektrik üretiminin yüzde 35,7'sinin yenilenebilir enerjiden karşılandığı belirtilirken geçen ay bu oranın yüzde 49,3'e çıktığı kaydedildi.
İnfografikte ayrıca elektriğin geçen yıl martta yüzde 51,3'ünün yerli kaynaklardan üretildiği aktarılırken, geçen ay bu oranın yüzde 63,6'ya yükseldiği bilgisine yer verildi.