ENAG milyonları ilgilendiren enflasyon rakamını açıkladı
ENAGrup Ocak-Ekim dönemi enflasyon oranının yüzde 105,48 olarak açıkladı. ENAG'a göre; Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ekim ayında yüzde 5,09 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 126,18 olarak gerçekleşti.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranını açıklıyor.
Akademisyenler ve ekonomistlerden oluşan ENAG’ın verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (E-TÜFE) ekim ayında yüzde 5,09 arttı.
Yıllık enflasyonu yüzde 126,18 olarak gerçekleşti.
2023 yılı, Ocak-Ekim dönemi enflasyon oranı ise yüzde 105,48 oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dün Enflasyon Raporu'nu açıklamıştı. Merkez Bankası Gaye Erkan, yıl sonu enflasyon tahminini 7 puan artışla yüzde 65'e çıkarmıştı.