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ENAG milyonları ilgilendiren enflasyon rakamını açıkladı

ENAGrup Ocak-Ekim dönemi enflasyon oranının yüzde 105,48 olarak açıkladı. ENAG'a göre; Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ekim ayında yüzde 5,09 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 126,18 olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi
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ENAG milyonları ilgilendiren enflasyon rakamını açıkladı
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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranını açıklıyor.

Akademisyenler ve ekonomistlerden oluşan ENAG’ın verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (E-TÜFE) ekim ayında yüzde 5,09 arttı.

Yıllık enflasyonu yüzde 126,18 olarak gerçekleşti.  

2023 yılı, Ocak-Ekim dönemi enflasyon oranı ise yüzde 105,48 oldu.

ENAG'ın açıkladığı ürün gruplarına göre enflasyon oranları...

 

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