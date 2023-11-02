Merkez Bankası enflasyon tahminlerini yükseltti

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın 4. Enflasyon Raporunu açıkladı.

TCMB Erkan, 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65, 2024 yıl sonu tahminini yüzde 36 ve 2025 yıl sonu tahminini yüzde 14 olarak güncellediklerini bildirdi.

Erkan, "Bu yıl sonu tahmin orta noktalarını 2023 için yüzde 65, 2024 için yüzde 36 ve 2025 için yüzde 14 olarak güncelledik. Tahmin aralıklarının alt ve üst noktalarını da 2023 yılı için yüzde 62 ve 68, 2024 yılı için ise yüzde 30 ve 42 olarak revize ettik. Bu noktada, iki hususun altını çizmek isterim. İlk olarak, jeopolitik riskler ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlara ilişkin belirsizliklerin artması nedeniyle tahminlerimiz üzerindeki belirsizlik aralığını genişlettik. İkinci olarak, tahminlerimizi yukarı yönlü güncellemiş olsak da dezenflasyonun başlama zamanı, hızı ve seyrinde bir değişiklik olmayacağını değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Erkan, tahmin patikasının detaylarına ilişkin de şu bilgiyi verdi:

"Temmuz ve ağustos aylarındaki yüksek oranlı artışların ardından, tüketici fiyatlarındaki aylık artış eylülde zayıflamıştır. Öncü göstergeler, aylık enflasyonda başlayan yavaşlamanın ekim ayında sürdüğüne işaret etmektedir. Para politikası karar metinlerimizde belirttiğimiz gibi, aylık enflasyonun ana eğiliminde de gerileme bekliyoruz.

Bununla birlikte, aylık enflasyon patikasında kasım, ocak ve mayıs aylarında para politikasının etki alanı dışında kalan unsurlara bağlı olarak geçici yükselişler olacağını değerlendiriyoruz. Örneğin, kasım ayında doğal gaz tüketiminin artmasıyla birlikte, hanelerin bedelsiz kullanım sınırını aşacağını öngörüyoruz. Bu durum, enflasyonda yukarı yönlü mekanik bir etki oluşturarak, aylık enflasyonun kasım ayında geçici olarak yükselmesine sebep olacaktır. 2024 yılı ocak ayında ise Asgari Ücret ayarlaması, fiyatları zamana bağlı belirlenen hizmet kalemlerindeki gelişmelerin ve otomatik vergi güncellemelerinin devreye girmesini bekliyoruz."

Erkan, dezenflasyon sürecinin 2024 yılının ikinci yarısında başlamasını beklediklerini söyledi.

TCMB Başkanı, aldıkları son zorunlu karşılık kararlarıyla ilave 350 milyar TL likiditenin daha sistemden çekilmesiyle toplam sterilizasyon 1 trilyon TL'nin üzerine çıkacağını açıkladı.

TCMB Başkanı Erkan'ın sunumunda öne çıkanlar:

Enflasyon beklentileri

- TCMB olarak görevimiz fiyat istikrarı amacımız doğrultusunda dezenflasyonun en kısa sürede tesis edilmesi ve enflasyonun yeniden tek haneye indirilmesidir.

- Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.

- İç talepten dengelenmeye ilişkin şimdiden bazı öncü sinyaller alıyoruz.

- Dezenflasyon sürecinin 2024 yılının ikinci yarısında başlamasını öngörüyoruz.

- Parasal sıkılaştırmanın geniş çaplı etkileri zamana yayılmaktadır.

- Son dönemde gelişmekte olan ülkelerden portföy çıkışı gözlenmektedir.

- Tüm olumsuz şoklara rağmen ülkemizde finansman koşullarının dengeli seyrettiğini de olumlu bir gelişme olarak vurgulamak istiyorum.

- Enflasyonun haziran-eylül arasında yükselmesi büyük şoklardan kaynaklanmıştır.

- Eylül enflasyonu Ekim'deki yüksek frekanslı veriler ve tüm öncü göstergeler, söz konusu şokların enflasyona yansımasının büyük ölçüde tamamlandığına işaret etmektedir.

- Talepteki güçlü seyir, devam etmekle birlikte ivme kaybetmektedir. Arz-talep dengesinde normalleşme kademeli şekilde başlamıştır.

- Hizmetlerdeki fiyat katılığı enflasyonu etkilemeyi sürdürecektir. Özellikle büyük şehirlerde kiralık ev ilanlarındaki fiyat artışlarında yavaşlama sinyalleri alıyoruz, ancak enflasyona yansıması zaman alacaktır.

- Enflasyon beklentilerindeki bozulma aydan aya yavaşlamıştır.

-Tüketim talebinin dengelenmesi, parasal sıkılaştırma sürecinde TL tasarruf araçlarına olan talebin artırılmasıyla desteklenmektedir.

- Ekim ayı öncü göstergeleri de aylık enflasyondaki gerilemenin devam edeceğine işaret etmektedir.

Parasal sıkılaştırma politikaları

- Parasal sıkılaştırma süreci bütünsel bir anlayışla güçlendirilmektedir.

- Fazla likiditenin sterilizasyonu yoluyla miktarsal sıkılaştırma devam etmektedir.

- Bugünkü kararlarla ilave 350 milyar TL likiditenin daha sistemden çekilmesiyle toplam sterilizasyon 1 trilyon TL'nin üzerine çıkacaktır.

- Son 5 ayda makroihtiyati çerçevede belirgin bir sadeleştirme yapılmıştır.

- Piyasa faizleri, politika kararlarımız doğrultusunda gelişim göstermektedir.

- Bireysel kredi büyümesinde normalleşme başlamıştır.

- Ticari kredi kompozisyonu ihracat ve yatırım kredileri ile desteklenmektedir.

- Reeskont ve yatırım taahhütlü avans kredileri son 3 ayda ticari kredi kompozisyonuna önemli bir katkı sundu.

- KKM ve döviz mevduatı azalırken, TL mevduatı arttı.

- TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık yüzde 5 arttı.

- 20 Ekim itibarıyla rezervler 126 milyar doların üzerine çıktı.

- Risk primi ve imal edilen kur oynaklığı belirgin iyileşme gösterdi.

Enflasyon tahminleri

Enflasyonun 2023 yıl sonunda %65,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %58,0)



Enflasyonun 2024 yıl sonunda %36,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %33,0)

Enflasyonun 2025 yıl sonunda %14,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %15,0)

- 2024 yılının ikinci yarısında parasal sıkılaştırmanın birikimli etkilerinin de devreye girmesiyle güçlü ve sürekli bir dezenflasyon sürecinin başlayacağını öngörüyoruz.

- Daha önceki politika metinlerimizde de belirttiğimiz üzere halen öngördüğümüz dezenflasyon ve istikrar sürecinden önceki geçiş dönemini yaşıyoruz

- 2024 yılı ocak ayında ise asgari ücret ayarlaması, fiyatları zaman bağlı belirlenen hizmet kalemlerindeki gelişmelerin ve otomatik vergi güncellemelerinin devreye girmesini bekliyoruz.

- 2024 Mayıs ayında ise doğal gaz kaynaklı baz etkileri ile yıllık enflasyonda tepe noktasının gerçekleşeceğini göreceğiz.

- Enflasyonun Mayıs 2024'te yüzde 70-75 arasında zirve yapmasını öngörüyoruz.