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  4. TCMB Başkanı Erkan'dan dezenflasyon sürecinde 'eşgüdüm' mesajı

TCMB Başkanı Erkan'dan dezenflasyon sürecinde 'eşgüdüm' mesajı

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, dezenflasyon süreci ve eşgüdümü konusunda EKONOMİ Gazetesi Ankara Temsilcisi Maruf Buzcugil'in sorusunu yanıtladı...

Haber Merkezi
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Yılın 4. Enflasyon Raporu toplantısında konuşan TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, dezenflasyon sürecinin 2024 yılının ikinci yarısında başlamasını öngördüklerini söyledi. Erkan, dezenflasyon süreci ve eşgüdümü konusunda EKONOMİ Gazetesi Ankara Temsilcisi Maruf Buzcugil'in sorusuna yanıt verdi. 

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