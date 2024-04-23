Özel ve Erdoğan TBMM'de görüştü: Çayımızı içtik, bayramlaştık

CHP Genel Başkanı Özel, 23 Nisan Resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM'de kısa bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Kendisi, bir çay içelim demiş, çayımızı içtik bayramlaştık. Haftaya görüşeceğiz." diye konuştu.



Bir gazetecinini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kesin görüşme tarihinin belli olup olmadığı yönündeki sorusuna Özel, görüşmenin haftaya yapılacağını ancak kesin tarihinin bellli olmadığını söyledi.



Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kısa görüşmede AK Partili milletvekilleri ile birlikte AK Parti Grup Başkanvekili ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da yer aldığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir gazetecinin görüşmeyle ilgili sorusuna "İnşallah haftaya bir araya geleceğiz" yanıtı verdi.