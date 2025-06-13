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  4. İsrail İran'a Saldırdı: Altın ve Petrol Coştu! | Paranın İzinde | Ferhat Yükseltürk

İsrail İran'a Saldırdı: Altın ve Petrol Coştu! | Paranın İzinde | Ferhat Yükseltürk

Gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de

Merve Kornik
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Orta Doğu'da tansiyon yükselirken, piyasalar nasıl etkilenecek? Altın rekora koşar mı? Paranın İzinde programında, ICRYPEX Yönetim Kurulu Danışmanı Ferhat Yükseltürk, İsrail-İran geriliminin piyasalara yansımalarını ve yatırımcıların bu süreçte atması gereken adımları detaylıca anlatıyor!

Bu özel yayında, Ferhat Yükseltürk'ten finans dünyasının en kritik sorularına yanıtlar bulacaksınız:

➡️ İsrail İran'a Saldırdı, Güvenli Varlıklar Coştu! Altın, dolar ve diğer güvenli limanlar neden yükselişe geçti?

➡️ Trump: Gerekirse İsrail'i Savunacağız! ABD'nin bu gerilimdeki rolü ve olası müdahale senaryoları.

➡️ Altın Rekoruna Yürüyor, Korku Endeksi Tırmanıyor! Altın fiyatları ne kadar daha yükselecek? Piyasalardaki korku ve belirsizlik göstergeleri.

➡️ İran Hürmüz Boğazı'nı Kapatırsa Petrol Ne Olur? Küresel petrol arzı ve fiyatları üzerindeki potansiyel etkiler. Enerji piyasaları için kritik uyarılar.

➡️ Borsa Artan Jeopolitik Risklerle Geriliyor! Borsa İstanbul ve diğer küresel borsalardaki düşüş eğilimi ve yatırımcıların risk yönetimi stratejileri.

➡️ TL Varlıklara Dönüş Sinyali! Türk Lirası varlıklar için yeni bir dönem mi başlıyor? Uzmanından dikkat çeken analizler.

Hafta içi her gün saat 13.00'te canlı yayınlanan Paranın İzinde, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin finans piyasalarına etkilerini anlamak, yatırım kararlarınızı bilinçli bir şekilde almak ve Ferhat Yükseltürk'ün uzman analizleriyle bilgi birikiminizi artırmak için kaçırmamanız gereken bir program!

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