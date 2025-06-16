  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası

Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Dr. Barış Esen,Hakan Güldağ , Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR:

CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
DOÇ. DR. FİLİZ ERYILMAZ - ALB YATIRIM BAŞEKONOMİSTİ
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
PROF. DR. BURAK ARZOVA - MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANMAN DİREKTÖRÜ

Diğer Videolar
Altın Neden Rekor Kıramıyor? | Paranın İzinde | Soner Kuru
Altın Neden Rekor Kıramıyor? | Paranın İzinde | Soner Kuru
İsrail İran'a Saldırdı: Altın ve Petrol Coştu! | Paranın İzinde | Ferhat Yükseltürk
İsrail İran'a Saldırdı: Altın ve Petrol Coştu! | Paranın İzinde | Ferhat Yükseltürk
BIST100 Negatife Döndü, Haftalık Kapanış Nasıl Olacak? | Ekonomi Masası
BIST100 Negatife Döndü, Haftalık Kapanış Nasıl Olacak? | Ekonomi Masası
Doların Rezerv Tahtını Altın Devirebilecek mi? | Paranın İzinde | Sinan Alçın
Doların Rezerv Tahtını Altın Devirebilecek mi? | Paranın İzinde | Sinan Alçın
Borsa İstanbul İçin Kötü Günler Geride Mi Kaldı? Pozitif Seyir Uzun Soluklu Olur Mu?
Borsa İstanbul İçin Kötü Günler Geride Mi Kaldı? Pozitif Seyir Uzun Soluklu Olur Mu?
Mevduat mı, Hisse Senedi mi? Faiz, Borsa ve Altın Yatırımında Kritik Karar | Haftanın Stratejisi
Mevduat mı, Hisse Senedi mi? Faiz, Borsa ve Altın Yatırımında Kritik Karar | Haftanın Stratejisi
Altında Yeni Hedef Ne? | Paranın İzinde | Mehmet Ali Yıldırımtürk
Altında Yeni Hedef Ne? | Paranın İzinde | Mehmet Ali Yıldırımtürk
TCMB Repo İhalesi Açtı, Bankacılık Endeksi Coştu! Faiz İndirim Sinyali Mi Fiyatlanıyor?
TCMB Repo İhalesi Açtı, Bankacılık Endeksi Coştu! Faiz İndirim Sinyali Mi Fiyatlanıyor?