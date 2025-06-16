Altın Neden Rekor Kıramıyor? | Paranın İzinde | Soner Kuru

Altın fiyatları tırmanırken neden rekor kıramıyor? 🤔 İran ve İsrail arasındaki gerilim piyasaları nasıl etkiliyor? Süheyla Yılmaz'ın sunduğu Paranın İzinde programında, Marbaş Menkul GMY Soner Kuru, bu kritik soruları yanıtlıyor ve güncel piyasa dinamiklerini masaya yatırıyor!

Bu özel yayında, Soner Kuru'dan finans dünyasının en çok konuşulan konularına dair derinlemesine analizler bulacaksınız:

• İran ve İsrail Birbirini Vuruyor: Bölgedeki sıcak gelişmeler ve piyasalar üzerindeki anlık etkileri.

• Altında Alım Hızlandı Ama Rekorunu Kıramıyor: Güvenli liman talebine rağmen altının belirli bir seviyede takılmasının nedenleri ve geleceğe dair beklentiler.

• Dışarıda Yağmur Yağsa Borsada Neden Fırtına Kopuyor? Küresel ve yerel faktörlerin Borsa İstanbul üzerindeki etkileşimleri.

• Küresel Piyasalarda Savaş Gerilimi: Jeopolitik risklerin genel piyasa algısına yansımaları ve yatırımcıların tedirginliği.

• Gerilim Merkez'i Savunmada Bırakır mı? Bölgesel gerginliğin Merkez Bankası politikalarına olası etkileri.

• Piyasa Katılımcılarının Dolar ve Enflasyon Tahmini: Uzman beklentileri ve güncel piyasa öngörüleri.

• Cari Açık 2 Yılın En Yükseğinde: Türkiye ekonomisindeki bu önemli göstergenin detayları.

• Bütçe Mayıs'ta Fazla Verdi: Bütçe performansına dair olumlu gelişme ve genel ekonomik tabloya yansımaları.

Altın piyasasının şifrelerini çözmek, küresel gerilimin ekonomik yansımalarını anlamak ve Soner Kuru'nun uzman analizleriyle doğru yatırım stratejileri belirlemek için bu videoyu mutlaka izleyin!