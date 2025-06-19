Merkez Bankası Faiz Kararı ve Etkileri! | Paranın İzinde | Doç. Dr. Filiz Eryılmaz

Eğer yatırım yapıyorsan, döviz veya altına ilgi duyuyorsan, portföyünü nasıl şekillendireceğine karar veremiyorsan tam sana göre bir yayın!

Süheyla Yılmaz’ın moderatörlüğünde, konuğumuz Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ile şu sorulara cevap arıyoruz:

- Faiz indirimi gelir mi, sabit mi kalır?

- Konut satışlarındaki artış ne anlama geliyor?

- Fon yatırımcısı neden dövize ve altına yöneldi?

- Akaryakıt zamları enflasyonu nasıl etkileyecek?

- Altın neden yoruldu, yatırımcı neden platine yöneliyor?

- Risk ortamında nasıl bir yatırım portföyü izlenmeli?

Bu soruların cevabını merak ediyorsan yayını kaçırma!

Faiz kararı öncesinde pozisyon almak isteyen herkes için rehber niteliğinde.

Ekonomi, finans, enflasyon, döviz, altın, yatırım ve piyasa analizleri tek yayında!