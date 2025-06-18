Riskler Artıyor: Yatırımcı Ne Yapmalı? | Paranın İzinde | Serap Durusoy

Bugünkü canlı yayında Süheyla Yılmaz’ın moderatörlüğünde, Prof. Dr. Serap Durusoy ile birlikte hem Türkiye hem de küresel piyasaların nabzını tutuyoruz. Ekonomik gelişmeleri uzman analizleriyle değerlendiriyoruz.

Bu bölümde konuşulan başlıca konular:

- Küresel piyasalar FED kararını nasıl fiyatlıyor?

- Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler navlun fiyatlarını nasıl etkiliyor?

- LNG piyasasında arz endişeleri yeniden mi başlıyor?

- Artan belirsizlik ortamında yatırımcı ne yapmalı?

- Merkez Bankası faiz indirir mi?

- Mevduat faizinde neden erken indirim yaşandı?

- Altın fiyatı neden rekor kıramıyor?

- Uluslararası Enerji Ajansı’na göre petrol piyasasında yapısal bir dönüşüm mü var?

- Borsa İstanbul neden yükselişe geçemiyor?

Ekonomi, finansal piyasalar, borsa, döviz ve emtia fiyatlarına dair merak edilen tüm detaylar bu yayında!