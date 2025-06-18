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  4. Riskler Artıyor: Yatırımcı Ne Yapmalı? | Paranın İzinde | Serap Durusoy

Riskler Artıyor: Yatırımcı Ne Yapmalı? | Paranın İzinde | Serap Durusoy

Süheyla Yılmaz’ın sunduğu ve gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de

Merve Kornik
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Bugünkü canlı yayında Süheyla Yılmaz’ın moderatörlüğünde, Prof. Dr. Serap Durusoy ile birlikte hem Türkiye hem de küresel piyasaların nabzını tutuyoruz. Ekonomik gelişmeleri uzman analizleriyle değerlendiriyoruz.

Bu bölümde konuşulan başlıca konular:

- Küresel piyasalar FED kararını nasıl fiyatlıyor?
- Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler navlun fiyatlarını nasıl etkiliyor?
- LNG piyasasında arz endişeleri yeniden mi başlıyor?
- Artan belirsizlik ortamında yatırımcı ne yapmalı?
- Merkez Bankası faiz indirir mi?
- Mevduat faizinde neden erken indirim yaşandı?
- Altın fiyatı neden rekor kıramıyor?
- Uluslararası Enerji Ajansı’na göre petrol piyasasında yapısal bir dönüşüm mü var?
- Borsa İstanbul neden yükselişe geçemiyor?

Ekonomi, finansal piyasalar, borsa, döviz ve emtia fiyatlarına dair merak edilen tüm detaylar bu yayında!

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