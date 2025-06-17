İran İsrail Gerilimi Gölgesinde Borsa: Yatırımcılar Ne Yapmalı? | Paranın İzinde | Volkan Dükkancık

Piyasalar İran-İsrail çatışmasını neden yok sayıyor? Altın fiyatları tırmanırken neden rekor kıramıyor? Paranın İzinde programında, Marbaş Menkul Değerler Araştırma Direktörü Volkan Dükkancık, bu kritik soruları yanıtlıyor ve güncel piyasa dinamiklerini masaya yatırıyor!

Bu özel yayında, Volkan Dükkancık'tan finans dünyasının en çok konuşulan konularına dair derinlemesine analizler bulacaksınız:

• Piyasalar İran-İsrail Çatışmasını Neden Yok Sayıyor? Jeopolitik gerilimin piyasalara yansıması ve yatırımcıların algısındaki paradoks.

• Altın Neden Rekorunu Kıramıyor? Güvenli liman talebine rağmen altının belirli bir seviyede takılmasının nedenleri ve geleceğe dair beklentiler.

• UEA: Petrol Piyasası Yapısal Dönüşümde! Uluslararası Enerji Ajansı'nın (UEA) petrol piyasasına dair çarpıcı tespiti ve bunun enerji fiyatlarına olası etkileri.

• Borsa İstanbul Neden Yükselemiyor? Yerel ve küresel faktörlerin Borsa İstanbul üzerindeki baskısı ve kırılganlık nedenleri.

• Hisseler İçin Beklentiler: Mevcut piyasa koşullarında hisse senedi yatırımcılarını neler bekliyor? Potansiyel fırsatlar ve riskler.

• Gerilim Merkez'i Savunmada Bırakır mı? Bölgesel gerginliğin Merkez Bankası politikalarına olası etkileri.

• Piyasa Katılımcılarının Dolar ve Enflasyon Tahmini: Uzman beklentileri ve güncel piyasa öngörüleri.

• Cari Açık 2 Yılın En Yükseğinde: Türkiye ekonomisindeki bu önemli göstergenin detayları.

• Bütçe Mayıs'ta Fazla Verdi: Bütçe performansına dair olumlu gelişme ve genel ekonomik tabloya yansımaları.

Altın piyasasının şifrelerini çözmek, küresel gerilimin ekonomik yansımalarını anlamak ve Volkan Dükkancık'ın uzman analizleriyle doğru yatırım stratejileri belirlemek için bu videoyu mutlaka izleyin!