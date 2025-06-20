TCMB Faizi Sabit Tuttu, Bankacılık Sert Düştü! Borsa Haftayı Nasıl Kapatır? | Ekonomi Masası
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Merve Kornik
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Dr. Barış Esen, Vahap Munyar, Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
KONUKLAR:
EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ - CANAN SAKARYA
AKTİF PORTFÖY ARAŞTIRMA MÜDÜR YARDIMCISI - AHMET DENİZ YAĞBASAN
EKONOMİ GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ - MEHMET KAYA
COFACE EKONOMİSTİ - SELTEM İYİGÜN
YATIRIM FİNANMAN DİREKTÖRÜ - DR. NURİ SEVGEN