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Dikkatler Merkez Bankası’nda! Faiz Kararı Ne Olur?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Leman Deniz
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Hakan Güldağ, Barış Esen ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar;
CANAN SAKARYA - PARLAMENTO MUHABİRİ
AHMET DENİZ YAĞBASAN - ALB YATIRIM ARAŞTIRMA ANALİSTİ
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
PROF. DR. EGE YAZGAN - BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ

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