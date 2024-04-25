Dikkatler Merkez Bankası’nda! Faiz Kararı Ne Olur?
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Leman Deniz
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hakan Güldağ, Barış Esen ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
Katılımcılar;
CANAN SAKARYA - PARLAMENTO MUHABİRİ
AHMET DENİZ YAĞBASAN - ALB YATIRIM ARAŞTIRMA ANALİSTİ
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
PROF. DR. EGE YAZGAN - BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ