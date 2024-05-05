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ABD, Gazze'ye 25 bin öğünlük yardım bıraktı

ABD, soykırımla yargılanan İsrail'in yaklaşık 7 aydır saldırılarını sürdürdüğü ve insani yardım kamyonlarının girişini engellediği Gazze'ye, havadan yaklaşık 25 bin öğünlük yardım bıraktı.

Haber Merkezi
AA
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) X'teki hesabından yapılan açıklamada, yerel saatle 12.00 civarı yaklaşık 25 bin öğünlük hazır yiyecek paketlerinin Gazze'nin kuzeyine havadan bırakıldığı belirtildi.

2 Adet C-130 tipi askeri uçakla gerçekleştirilen insani yardımların atılması sırasında 7 paletin denize düştüğü, yardım malzemelerinin bırakılması nedeniyle herhangi bir sivilin veya yapının zarar görmediğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, CENCTOM tarafından bugüne kadar Gazze'ye havadan yaklaşık 1170 ton insanı yardım bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları sonucunda, çoğu çocuk ve kadın yaklaşık 35 bin Filistinlinin hayatını kaybettiği Gazze'de, aylardır, karadan insani yardım kamyonlarının girişini de engellemeye devam ediyor. İsrail saldırıları nedeniyle halihazırda 1,2 milyonu Refah kentinde mülteci şeklinde olmak üzere, Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon civarında Filistinli yaşıyor.

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