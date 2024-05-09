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  4. Dikkatler Enflasyon Raporu Sunumunda! Tahmin Güncellemesi Gelir Mi?

Dikkatler Enflasyon Raporu Sunumunda! Tahmin Güncellemesi Gelir Mi?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Leman Deniz
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Vahap Munyar ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:
CANAN SAKARYA - PARLAMENTO MUHABİRİ
MEHMET ALİ YILDIRIMTÜRK- ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI
MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
DOÇ. DR. DERYA HEKİM - ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
VAHAP TAŞTAN - YATIRIM FİNANSMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ

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