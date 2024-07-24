İmam, camide bıçaklı şahsa engel oldu
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen bir şahıs, camide bıçakla kendine zarar vermeye çalıştı. Cami imamı şahsı engelleyerek yaralanmasına engel oldu.
Haber Merkezi
İHA
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Kurtköy Mahallesi Merkez Camii'nde meydana gelen olayda akli dengesi yerinde olmadığı öne süren O.K., küs olduğu arkadaşıyla barışmadığı için cami içinde yanındaki bıçakla kendine zarar vermeye çalıştı. Cami imamı Muharrem Kiraz, şahsa müdahale ederek şahsı etkisiz hale getirdi. Cemaatin yardımıyla şahsın elindeki bıçak alındı, şahsın kendine zarar vermesi önlendi.