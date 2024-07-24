  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. İmam, camide bıçaklı şahsa engel oldu

İmam, camide bıçaklı şahsa engel oldu

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen bir şahıs, camide bıçakla kendine zarar vermeye çalıştı. Cami imamı şahsı engelleyerek yaralanmasına engel oldu.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Kurtköy Mahallesi Merkez Camii'nde meydana gelen olayda akli dengesi yerinde olmadığı öne süren O.K., küs olduğu arkadaşıyla barışmadığı için cami içinde yanındaki bıçakla kendine zarar vermeye çalıştı. Cami imamı Muharrem Kiraz, şahsa müdahale ederek şahsı etkisiz hale getirdi. Cemaatin yardımıyla şahsın elindeki bıçak alındı, şahsın kendine zarar vermesi önlendi.

Diğer Videolar
TCMB’den Enflasyon Mesajı: Temmuz’da Artacak!
TCMB’den Enflasyon Mesajı: Temmuz’da Artacak!
Borsada Kâr Satışları Yaşanır Mı?
Borsada Kâr Satışları Yaşanır Mı?
İstanbul'da hortum çıktı!
İstanbul'da hortum çıktı!
Dikkatler Merkez Bankası’nda! Faiz Kararı Ne Olur?
Dikkatler Merkez Bankası’nda! Faiz Kararı Ne Olur?
Sezen Aksu ve Ceylan Ertem'den sokak hayvanları düeti: 'Bizi unutma'
Sezen Aksu ve Ceylan Ertem'den sokak hayvanları düeti: 'Bizi unutma'
Kredi Notu Artışlarının Devamı Gelir Mi?
Kredi Notu Artışlarının Devamı Gelir Mi?
Dikkatler Moody’s’te! Türkiye Kararı Ne Olacak?
Dikkatler Moody’s’te! Türkiye Kararı Ne Olacak?
Dolar Tahtını Euro’ya Mı Devrediyor?
Dolar Tahtını Euro’ya Mı Devrediyor?