Borsa, Altın.. Finansal İstikrar Raporunun Şifreleri! | Paranın İzinde | Filiz Eryılmaz | 28 Kasım
Süheyla Yılmaz’ın sunduğu Paranın İzinde canlı yayınında, yılın sonuna yaklaşırken piyasaların en kritik soruları masaya yatırılıyor.
📌 Paranın İzinde | 28 Kasım 2025
🎙️ Sunucu: Süheyla Yılmaz
🎓 Konuk: Doç. Dr. Filiz Eryılmaz
Borsa İstanbul yılı nerede kapatacak? Gram altın ve ons altın hangi seviyeleri test edebilir? Dolar/TL için yıl sonu beklentisi ne? Küresel piyasalardan gelen sinyaller, Fed’in faiz indirim döngüsü, enflasyon görünümü ve jeopolitik risklerin etkisi…
Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, tüm bu başlıkları detaylı şekilde değerlendiriyor.